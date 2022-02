Durante el mes de febrero se registraron diversos récords debido a las altas cifras de contagios, superando los 30 mil contagios diarios. Hoy en el informe diario del Ministerio de Salud se registraron 24.700 casos nuevos, los cuales 2.921 casos son asintomáticos y se suman a los 105.912 casos activos en nuestro país. Mientras que la positividad a nivel nacional alcanza el 24,22% y en la región metropolitana se registró un 16,8%.

Las autoridades sanitarias se mantienen alertas por lo que siguen haciendo el llamado de vacunarse con la dosis de refuerzo y con la cuarta dosis. De hecho durante esta mañana el Presidente Sebastían Piñera junto a las autoridades del Minsal anunció la llegada de miles de vacunas del laboratorio Moderna, además de implementar nuevas medidas para aquellas personas que quedaron con dificultades en su salud luego de contagiarse con Covid-19.

Además de esas medidas se mantiene el Plan Paso a Paso el cuál regula los aforos y actividades sobre todo en lugares cerrados para evitar aglomeraciones y focos de contagios. Es por esto que durante esta jornada de miércoles 23 de febrero algunas comunas cambiaron de fase según su situación epidemiológica. Por lo que Retroceden a Fase 2 - Transición: Molina, Yerbas Buenas, Sagrada Familia, Trehuaco, El Carmen, Cañete, Paillaco.

¿Qué significa la Fase 2 de Transición?

La fase de Transición corresponde a la segunda etapa del Plan Paso Paso y esta fase no tiene restricciones de movilidad, pero sí contempla regulaciones de aforo y actividades con el objetivo de reducir las aglomeraciones.

¿Qué actividades puedo realizar en Fase 2 Transición?

Clases presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

- Asistencia: Voluntaria.

- Apertura: Permitidas.

Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

- Permitidas.

Reuniones en residencias particulares

- Máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

Atención presencial a público

- Lugar cerrado o abierto: Aforo total que cumpla 1 persona cada 10 m2. Mínimo 3 clientes.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

- En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa.

- Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

Actividades en gimnasios y similares

- Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

- En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividad física y deporte

- Lugar abierto: Máximo de 10 personas.

- Lugar cerrado: Máximo de 5 personas y sólo si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

- Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas con Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas con Pase de Movilidad.

- Prohibido el consumo de alimentos.

- Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Ubicación de asistentes permanente a 1,5 m. de distancia entre ellos y aforo de 1 persona cada 8 m2.

- Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Prohibido el consumo de alimentos.

Actividades con interacción entre asistentes

- No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

- Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos y con máximo de 20 personas solo con Pase de Movilidad.

- Prohibidas en residencias particulares.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

- Solo para actividades individuales con agendamiento previo.

- Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

- Máximo 5 personas y 10 si todas tienen Pase de Movilidad.