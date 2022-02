Los casos positivos provocados por la crisis sanitaria del COVID-19 siguen aumentando de forma exponencial en plenas vacaciones de verano. Es por ello, que el Ministerio de Salud ha tenido que realizar diversas modificaciones en cada región para resguardar la salud de la población.

60 son las comunas retroceden a Fase 2 de Transición y solo siete avanzan a etapa de Preparación, te invitamos a revisar más detalles haciendo clic AQUÍ.

Recuerda que las etapas de este plan son 5: Restricción, Transición, Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada.

A continuación te comentas los aforos de la etapa 2 de transición del Plan Paso a Paso.

¿Qué puedo hacer en Fase 2 Transición y cuáles son los aforos?

Las comunas que se encuentren en Fase 2: Transición, significa limitación de aforo y actividades, por lo que tienes permitido:

1. Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

Asistencia: voluntaria.

Apertura: permitidas.

2. Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

Permitidas.

3. Reuniones en residencias particulares

Máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

4. Atención presencial a público

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 10 m2. Mínimo 3 clientes.

5. Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa. Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

6. Actividades en gimnasios y similares

Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

7. Actividad física y deporte

Lugar abierto: máximo de 10 personas.

Lugar cerrado: máximo de 5 personas y sólo si todas tienen Pase de Movilidad.

8. Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas, con Pase de Movilidad.

- Prohibido el consumo de alimentos.

- Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad (por ej., 15% del aforo y un máximo de 50 personas en espacios abiertos).

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m2.

- Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Prohibido el consumo de alimentos.

9. Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas, solo con Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

10. Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

Solo para actividades individuales con agendamiento previo.

Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 5 personas y 10 si todas tienen Pase de Movilidad.