El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) comenzó una campaña para prevenir emergencias caseras durante el invierno, las que en 2021 llegaron a más de 500.

“En esta época del año crecen las llamadas para atender accidentes caseros vinculados al uso de estufas y calefactores, ya sean eléctricos, a parafina o a gas licuado, por lo que aconsejamos a las personas para que se preocupen de realizarles mantención a los artefactos, además de utilizarlos para lo que fueron fabricados y no para otra cosa”, comentó el comandante del CBS, Diego Velásquez.

La autoridad bomberil recalca que la mantención, en especial en los casos en que los aparatos hayan estado guardados por un largo período, debe ser llevada a cabo por personas o empresas acreditadas.

Otro consejo es instalar los artefactos en lugares donde exista ventilación, para evitar la acumulación de gases o monóxido de carbono. También se recalca la importancia de no recargar las conexiones eléctricas.

“Las emergencias que queremos evitar no siempre están vinculadas a incendios, pues la mala manipulación de estufas también puede generar otro tipo de incidentes, como quemaduras corporales, a las que a veces le toca responder al Cuerpo de Bomberos de Santiago”, detalló Velásquez.

Ojo con la revisión

Otro aspecto fundamental es revisar los aparatos que utiliza para la calefacción, además de sus conexiones. Por lo mismo hay que evitar colgar la ropa demasiado cerca de las estufas, así como tampoco ocuparlas para funciones para las que no fueron concebidas, como cocinar sobre ellas.

Además, en el caso de contar con extintores en el hogar, es necesario chequear su fecha de vencimiento y, si vive en edificios con alarmas de incendios, confirmar que se encuentren operativas.

El comandante recordó que el teléfono de emergencia es el 132.