Y vuelven a asomar los números altos en el Covid-19. Pese a las campañas por mantener los ciclos de vacunación, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, anunció un peak de contagios que podría alcanzar los 10 mil infectados diarios en las siguientes semanas.

La secretaria de Estado explicó en la radio Universo, que la pandemia funciona en un ciclo de 90 a 100 días, donde alcanza altos niveles. De todas maneras, Yarza aclaró que la cifra de infectados “no va a ser de la magnitud que tuvimos con Ómicron 1 en enero. (…) Esas cifras de casi 40 mil casos no lo esperamos”.

Luego, la ministra recordó que "hoy estamos en 4.300 contagios, ya empezamos a subir un poco más tenue. Creemos que vamos a seguir subiendo, estamos pensando en estabilizarnos como en 5 mil o 6 mil, y quizá llegar a 9 mil o 10 mil”.

De todas maneras, Yarza no dio certeza sobre lo que viene. “Estamos a una semana del quiebre de la situación que teníamos, me parece que es apresurado todavía señalar cuánto va a ser la subida, si va a ser más tenue o más aguda”, indicó.

Las críticas del exministro Paris

María Begoña Yarza respondió a las críticas del exministro Enrique Paris, quien señaló que el Ministerio de Salud ha entregado "señales confusas" a la gente. La secretaria de Estado apuntó a que “necesitábamos también dar avances, pequeños avances, que uno sienta que vacunarse, que hacer las cosas bien como Chile lo ha hecho en general, tiene algún retorno en la vida cotidiana”.

Y concluyó con que “vamos a ser coherentes en la comunicación con el período y la etapa de la pandemia en que estemos, tratando de enseñar que hay momentos de mayor alza y mayor cuidado y otros momentos, dado que nos vacunamos y que hacemos las cosas bien, que podemos mejorar nuestra vida cotidiana”.