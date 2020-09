"Me bloqueó de WhatsApp": Alcalde Carter acusa al ministro Paris

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, reconoció este lunes que no tiene contacto con el ministro de Salud, Enrique Paris.

La confesión la hizo en el matinal de Mega, Mucho Gusto, mientras se analizaba el problema comunicacional que tiene el Gobierno.

"La pregunta es la siguiente: ¿Sirve de algo pelear con el Gobierno? Yo con el ministro de Salud no tengo ni el chat ya, porque me bloqueó del WhatsApp", partió reconociendo.

La afirmación sorprendió a los panelistas, ya que daban por hecho que el ministro Paris tenía buena relación cono todos.

"Perdón, no estoy poniendo en duda lo que usted me cuenta, pero en general la postura del ministro Paris ha sido bastante abierta de escuchar a distintos sectores, ¿qué le dijo que lo bloqueó?", preguntó Diana Bolocco.

"Lo que ocurrió en un minuto, y ustedes lo saben, cuando La Florida salió de cuarentena, yo planteé que se necesitaban más días para reparar el paradero 14 para evitar los contagios. Cuento corto: hubo un roce con el Gobierno, tuvimos un par de conversaciones muy duras entre varias autoridades", reconoció Carter.

Luego finalizó con "ya no hay espacio para estar sentido. Si no quieren hablar contigo, si no te quieren oír ya fue. Lo que cada uno tendrá que hacer es conducir su realidad, en este caso, La Florida".