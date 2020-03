Mañalich denuncia que hay personas que no están cumpliendo con la cuarentena obligatoria

Una de las principales medidas que se están tomando en Chile para frenar el avance del coronavirus es imponer cuarentena a todos los casos sospechosos.

Sólo en la la zona oriente de Santiago hay 1.200 casos sospechosos, según confirmó el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, de los cuales hay sospechas de que no lo están cumpliendo.

Esta grave afirmación la dio la autoridad en una entrevista en Chilevisión, adelantando que se hará un estado de vigilancia a esos casos. "Cuando se les llama por teléfono uno escucha pitazos y ruidos de calle que dicen que nos están engañando y no están respetando la cuarentena”, explicó.

Ante eso, Mañalich adelantó que están viendo usar a las FF.AA. para hacer respetar la orden de cuarentena. "No están respetando la cuarentena, entonces lo que haremos es enviar personal, incluido potencialmente de las FF.AA., a visitar a estas personas para ver que estén cumpliendo la cuarentena. Lo digo en un lenguaje estrictamente justificado por la ley y los decretos. En el caso de que la persona no esté cumpliendo se la llevará a un hotel sanitario en el que se cumplirá su cuarentena, vigilando que la persona no salga de ahí hasta que la complete”, dijo.