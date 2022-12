Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este sábado 9 de diciembre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del sábado 9 de diciembre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Si quieres que el amor se haga realidad como deseas, tienes que controlar tus impulsos, sino solo perderás a la persona que admiras. Ahora tienes que adoptar un enfoque más reactivo.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Disfruta de las cosas simples, sumérgete en la quietud del momento presente y permanece con tus seres queridos. Hay otros momentos para perseguir tus ambiciones y concentrarte en lo que quieres lograr, pero debes reservar este día para ti.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

La influencia de Marte te impulsará a tomar acción y realizar tus sueños mientras te diviertes. Hoy lo pasarás bien y te olvidarás de todos tus problemas, pero también tendrás que tener mucho cuidado de no excederte.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Una de las cosas que más te duele es que de una forma u otra siempre estás ayudando a tus seres queridos, pero cuando sufres o te encuentras con un problema, no hay nadie alrededor para ayudarte. Pronto la vida te compensará.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Podría ser un día ideal para comenzar un romance o una amistad. Las influencias astrales no podrían ser más favorables para ti. Si hoy te es posible, debes dedicarte a hacer lo que más te gusta y dejar que el destino te traiga lo que te tiene reservado muy bien.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

No estés triste porque pronto habrá un cambio afortunado en tu vida que es exactamente lo que necesitas en términos de amor o familia. Se avecina algo muy bueno, e incluso antes de que suceda, tendrás varias señales claras de que se avecina.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy preferirás manejarte fríamente, con la razón y la sabiduría antes que con las emociones, y si lo haces, tendrás un día más positivo o evitarás crisis que pueden surgir si te dejas dominar por los sentimientos.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Uno de tus rasgos más destacados es tu tendencia a sentirte atraído por muchas cosas que hacen huir a los demás: el peligro, el misterio, la muerte y otras cosas relacionadas. Por alguna razón, algunos de estos se iluminarán para ti hoy, ya sea porque lo buscarás o porque el destino lo pondrá en tu camino.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Las influencias planetarias están trabajando a tu favor, especialmente Júpiter. Te guste o no, este es un gran momento para ti y se abre un futuro prometedor. Sin embargo, en el fondo de tu mente, una tristeza secreta o algún deseo de aislarse tiende a apoderarse de ti, así que ten cuidado.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Comienza un período de esperanza y alegría. Venus ingresa hoy a tu signo y estará en tránsito por varias semanas. Aprovecha este momento para estar con la persona que más amas.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Hoy tendrás una ligera negatividad, el día no se desarrollará como esperabas. No se puede descartar que en tu vida privada haya un pequeño jarro de agua fría. Además, es posible que tengas que hacer tareas que no te gustan o con personas que no te sientes cómodo.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Una de tus mayores virtudes es tu tendencia a luchar por los que amas o por alguna causa perdida que creas digna. Hoy vivirás una de esas situaciones donde las circunstancias son más cercanas o familiares. Te creas problemas a ti mismo para que otros no lo hagan.