Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este 7 de enero según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del sábado 7 de enero

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Es posible que hoy te encuentres un poco cansado, tanto física como mentalmente. Tendrás menos energía de lo habitual, pero eso no significa que tendrás un mal día o que te verás agobiado por los problemas, solo será una alerta para que te tomes el descanso que tanto necesitas y que has estado postergando.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

A veces entras en un estado de preocupación profundo, incluso sin ningún motivo aparente. Hoy puede ser ese día, pero debes tener claro que nada malo va a pasar y que no hay ninguna amenaza aparente. De todas formas, será difícil evitar esta tendencia a la inquietud.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

No habrá forma de que hoy puedas estar quieto, tendrás mucha energía y andarás de un lado para otro. Será un buen día, en todos los ámbitos, y por ello te sentirás muy inspirado. Así que permítete fluir libremente, que nadie te detenga. Debes aprovechar el impulso.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Si bien esto no es inusual en ti, hoy tendrás cambios de humor bastante drásticos. Será una mañana llena de sueños y esperanzas donde todo parecerá tener sentido. Pero al llegar la tarde, eso podría cambiar, tu ánimo decaerá y te sentirás frustrado. Debes saber que será algo pasajero, no te desesperes.

Leo (julio 23 - agosto 22)

La suerte te ha sonreído en el último tiempo, pero hoy podrías notar algo diferente. No te asustes, no hay nada que venga a derribarte, pero aún así no podrás evitar sucumbir a la preocupación. Entrarás en un estado más oscuro y estresante. Pero debes saber que es solo una crisis temporal.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Será un día inspirador y afortunado. Sueles ser un poco pesimista y son pocas las veces en que te sientes inspirado y lleno de optimismo. La buena noticia es que hoy será uno de esos días, probablemente porque ocurrirá algo que te inspirará.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te espera un día feliz, especialmente en lo que respecta a tu vida íntima. No será un día de grandes fortunas o momentos demasiado entusiastas, pero lo que sea que te suceda bastará para que te sientas bien y aumente la energía positiva.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Será un día bastante íntimo en el que buscarás descansar, pero al mismo tiempo tu mente no dejará de trabajar. El día estará lleno de preocupaciones, pero en el buen sentido, quiere decir que hay muchos proyectos en los que tienes que pensar. La pasión se apoderará de ti.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Los aspectos de la vida íntima como el amor, la amistad y la familia jugarán un rol importante en tu día. Será una jornada ideal para sentar las bases de una relación, ya sea romántica o de amistad. Por otro lado, puede que te sientas nostálgico por la mañana, pero más feliz por la tarde.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

El destino intervendrá en tu vida para hacer justicia hoy. Será un evento muy importante para ti relacionado con tu vida íntima, ya que algo que se te ha negado hasta ahora se materializará de forma repentina e inesperada, lo que te hará más que feliz.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

La realidad de tu día a día podría atormentarte hoy, porque comenzarás a darte cuenta que no te gusta cómo funcionan las cosas en la cotidianidad. Has tenido muy buenos momentos en las últimas semanas y has logrado cosas que son importantes, pero no es suficiente para ti. No dejes que esta idea te aplasta, por el contrario aprovéchala como una oportunidad para partir desde cero.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

La Luna y Neptuno favorecerá mucho a tu signo hoy, sobre todo en el ámbito familiar y afectivo. Podría ser un día mágico del que saldrán muchos planes, ya sean viajes, proyectos e ideas, por motivos de ocio o románticos.