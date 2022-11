Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este jueves 3 de noviembre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del jueves 3 de noviembre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Triunfarás por sobre tus enemigos y los rumores sobre ti no tendrán mayor peso. Tus talentos y tu personalidad se imponen a quienes quieren lastimarte. Para que el día sea completo encontrarás una gran alegría en tu vida íntima.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Estás en un momento de estabilidad en tu vida íntima, pero no te confíes demasiado porque la situación puede no ser tan fácil como crees. Alguien intentará destruir tu felicidad desde el exterior. Pero para tu tranquilidad, no conseguirán su objetivo.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Debes creer en ti mismo, pero lo más importante, debes confiar en el destino que protege tu camino aunque no te des cuenta. Las cosas que te han preocupado durante mucho tiempo comenzarán a solucionarse poco a poco.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Eres una persona sensible, lo cual es algo maravilloso si se canaliza adecuadamente, pero también puede causar un gran dolor cuando este torrente de sentimientos se dirige hacia la persona o situación equivocada. En tu corazón puedes tener el cielo o el infierno, por eso es tan importante que lo encauces bien.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Nunca te arrepientas de ser tú mismo. Tu corazón puede ser el más generoso de los signos del zodiaco, pero muchas veces lo das todo y no solo no te lo agradecen, sino que te devuelven mal por bien. En el fondo eres un rey sin corona, y tu generosidad y capacidad de perdonar superan con creces tu mezquindad.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Acércate a aquellos que te están tratando mal en este momento, no solo porque es algo bueno desde el punto de vista moral, sino también porque te interesa para que puedas ganar tiempo y luego darles las respuestas que realmente se merecen. Podrás imponerte a tus enemigos con gran habilidad y talento.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Estás rodeado de amigos y sabes cómo ser amado y protegido por muchos a tu alrededor. A veces no es fácil para ti el día a día y es por eso que hoy contarás con un apoyo y una ayuda invaluables, gracias a los que saldrás de un apuro o una amenaza para tu trabajo.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No te relajes, porque alguien más puede quitarte lo que tanto te ha costado conseguir. Con el Sol en tu signo el éxito te sonreirá, pero no olvides que tienes muchos enemigos, aunque difícilmente te enfrentarán. Defiende lo que es tuyo.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hoy será un día de satisfacción, alegría y optimismo para ti, incluso por pequeñas razones. La alegría y la esperanza permanecen en tu corazón, pronto comprenderás por qué. Tu alma siente que algo muy bueno está por venir, algo que tanto deseas está a punto de hacerse realidad.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Estás acostumbrado a sobrepasar pruebas desde pequeño y sueles dar lo mejor de ti cuando las cosas se ponen feas. Sin embargo, hoy no podrás evitar que el pesimismo y la melancolía te dominen. Estás en un momento difícil en tu vida íntima, pero debes saber que es algo pasajero.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tu carácter agresivo te ha causado muchos problemas y te ha cerrado puertas algunas veces en tu vida. No obstante, hoy puede llevarte al éxito, así que cíñete a tu punto de vista y no te des por vencido.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Experimentarás una gran alegría y satisfacción. Siempre estás ayudando a otros o escuchando sus problemas con amor y generosidad. Pero hoy serán ellos quienes te ayuden o te levanten el ánimo. Es posible que descubras que tienes un amigo invisible que te ayuda.