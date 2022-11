Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este sábado 19 de noviembre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del sábado 19 de noviembre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Te espera un buen día en el trabajo y en los asuntos cotidianos, no solo porque todo irá de acuerdo a tus deseos, sino también porque la buena suerte te sobrevendrá ya sea en el trabajo, en los asuntos económicos o en la vida social. Es un buen día para empezar un negocio. Júpiter está protegiendo tu camino.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hoy es un buen día para tomar una decisión, empezar un trabajo o emprender un negocio. Ahora es buen momento para tomar algunos riesgos. La suerte estará de tu lado, aunque no lo parezca. Tienes que ganar, no al revés y este podría ser un gran día para ti.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Si eres feliz en el amor o crees que por fin lo has encontrado, ten ojo, puede que te encuentres con molestias inesperadas, e incluso te agobies y salgas corriendo. Por alguna razón el peligro se cierne sobre tu felicidad hoy.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hoy tienes una gran necesidad de adentrarte en tu mundo interior y es posible que incluso te sientas deprimido o que todo a tu alrededor se hunde. En verdad nada de esto es cierto, pero por la razón que sea, hoy no te sentirás muy bien y buscarás la paz de tu familia y tus seres queridos.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Las buenas estrellas siempre están contigo y siempre emerges de los desastres que afectan a quienes te rodean. Hoy vas a vivir esta o una situación muy similar. Es un buen día para ti pero quizás no para uno de tus compañeros.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Sigue esperando y no te dejes llevar por tu caracter ultraperfeccionista, porque todo saldrá bien y tendrás éxito, incluso si tu trabajo no es tan perfecto e impecable como te gustaría que fuera. Lo que ves como malo o imperfecto para los demás puede ser bueno o excelente. Lo creas o no, estás en un lugar bastante bueno.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Ya sea en tu vida laboral y social, o más tarde en tu vida íntima, tendrás un gran día. Una influencia muy favorable de Marte te ayudará a dirigir bien tus energías, dándote la sensación de navegar con el viento. Hoy puedes lograr importantes éxitos o recibir muy buenas noticias.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hoy tendrás un día particularmente sospechoso o desconfiado, como si por un lado o por otro esperas que alguien te traicione o conspire contra ti a tus espaldas. Incluso puedes sentir estas cosas si no tienes evidencia real de estos peligros. Pero lo único seguro es que habrá giros y vueltas en tu vida amorosa o en tu familia.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

No te preocupes porque nadie te hará daño y no te espera ningún desastre en tu entorno laboral o social. Recibirás alguna ayuda o protección inesperada. Incluso cuando el peligro te amenaza, al final siempre sales victorioso y triunfas.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Estás acostumbrado a manejar con éxito situaciones muy difíciles sin obtener ningún reconocimiento, por pequeño que sea. Y justo hoy, vas a experimentar eso, o te vas a sentir de esa manera. Realmente no pasa nada malo.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Para ti este será un día lleno de novedades y sorpresas, un día en el que todo lo que planeaste se verá trastocado o colapsado, y todo terminará de una manera muy diferente. Una relación puede terminar para ti hoy, ya sea amor o amistad, trabajo o vida social, pero lo creas o no, es por tu bien que alguien que no es de tu interés se va.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy tendrás que tener especial cuidado con el dinero, ya que te pueden robar o estafar. Te pueden ofrecer un negocio que te hará rico, aunque todo sea mentira, solo quieren tu dinero. Ten cuidado si un amigo te pide dinero, ya que corres el riesgo de no recibirlo de vuelta. Ahora tienes que tener mucho cuidado.