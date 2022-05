Aries (marzo 21 - abril 20)

No te estreses intentando seguir el camino que más difícil te ha puesto las cosas. No seas obstinado y piensa con estrategia. Busca otras opciones, siempre ha distintas formas de hacer las cosas. No te cierres a nuevas posibilidades.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Como no ocurría hace mucho tiempo, tendrás un días muy armónico y todas las cosas funcionarán correctamente. Te parecerá extraño, pero no te lo cuestiones, solo vive el momento.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Hoy tendrás muchas cosas que hacer, correrás de un lado al otro y será un día desafiante, pero al final de la jornada sentirás mucha satisfacción. Siéntete orgulloso de ti mismo y mantiene ese ritmo.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tendrás ciertas diferencias de opinión con una persona cercana. En un comienzo la situación de desagradará, pero debes entender que así es la vida, don distintos matices y distintos puntos de vista. A fin de cuenta no es nada grave y la amistad entre ustedes dos seguirá intacta.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Los asuntos laborales te llevarán al estés, pero no debes dejar que esos problemas afecten tu vida personas y se metan en tu relación con otras personas. Deja las dificultades del trabajo fuera de tu casa y resuélvelas cuando corresponda, no quites tiempo de tu descanso para ello.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Llevas un tiempo agobiado por problemas económicos. No ha sido nada fácil, pero debes tomar esta oportunidad para aprender a organizarte mejor y priorizar.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Será un día muy ocupado y cansador, pero verás los frutos. Recibirás un reconocimiento por tu esfuerzos y eso te dará energías para seguir dando lo mejor de ti. Si sigues así, llegarán muy buenas oportunidades.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Se acercan buenas noticas en el ámbito profesional y muchos lo atribuirán a la suerte o a la casualidad, pero lo cierto es que será el fruto de tu continuo esfuerzo. No dejes que nadie te haga creer lo contrario.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Cuida tu billetera, ten cuidado con realizar gastos innecesarios, sobre todo si estás en un momento de inestabilidad económica. Debes ser precavido, no tomes riesgos.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Llegará la recompensa por la generosidad que has demostrado a una persona cercana. Tu amabilidad será reconocida. Mantén esa actitud humilde, sin segundas intenciones, porque es lo mejor de ti.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Es probable que sea un día estresante en el ámbito laboral o de los estudios. Intenta no agobiarte, solo debes resistir, ya vendrán día mejores. Haz lo posible por tomarte las cosas con calma.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Estás enojado porque por mucho que lo intentas, no logras superar un obstáculo en tu camino. Quizás la mejor opción es buscar nuevas alternativas. Perderás tu tiempo haciendo siempre lo mismo, debes innovar.