Aries (marzo 21 - abril 20)

Te espera un día de acción, lucha, iniciativa y movimiento, pero a la vez optimismo, buen humor. Puede que tengas que lidiar con más tensión en el trabajo o en la casa casa, pero por suerte será algo que podrás superar.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Tendrás experiencias extraordinarias relacionados con tu hogar, tu familia o tu vida íntima, y estas novedades son en su mayoría beneficiosas. Este será un buen día para tratar asuntos internos o incluso resolver algunos desencuentros recientes que hayas vivido con tu pareja.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Te despertarás con muchos sueños y planes que estás decidido a lograr en el futuro, aunque en unos días puede que los olvides y tu mente gire hacia un objetivo muy diferente. Lo importante es que tengas pasión, y pase lo que pase, sentirás que estás teniendo un día de suerte.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

A veces te hundes y te desmoronas sin razón aparente, pero otras veces es todo lo contrario y te sientes tan feliz y victorioso, pero por ninguna razón real. Esto último es lo que te sucederá hoy, ya sea en el trabajo o en tu vida familiar.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Te sientes muy afortunado y pronto lo verás materializarse en los acontecimientos de tu vida, tanto materiales como personales. El sol y júpiter se unirán para llevarte a la victoria y hacer realidad tus sueños más preciados. Todo podría estar relacionado con un viaje.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Continuarás sintiéndote abrumado, nervioso e incluso frustrado, pero las pequeñas dificultades y la confusión en el trabajo son algo que no debes tomar tan en serio. Tienes muchos valores y virtudes, pero muchas veces te dejas vencer o resentir por las pequeñas cosas. Si no te calmas, podrías tener un mal día.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

La suerte y el buen humor vuelven de nuevo a ti. Los planetas están en armonía y pronto lo notarás porque hoy tendrás un día muy favorable para el trabajo y las relaciones sociales. Si te equivocas o fallas, en estos días verás como se arregla.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hoy te asaltarán pensamientos negativos y cierta tristeza, pero al final superarás y lidiarás con las dificultades, tanto dentro como fuera de la vida laboral o familiar. Tus enemigos creen que te derrotarán, pero tú serás el único que los derrotará.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

El amor siempre está contigo porque tú mismo tienes una tremenda capacidad de amar, no solo a las personas que amas, sino al mundo entero. Hoy sentirás una inmensa alegría que no esperabas, pero que mereces. Una gran paz y felicidad se acercan lentamente a ti.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tu día puede verse arruinado por la justicia, el papeleo administrativo, financiero o algo por el estilo. Pero incluso si estás confundido ahora, eventualmente podrás manejarlo con éxito. Debes tener cuidado, porque tus enemigos no se quedan quietos y si pasa algo malo, no será accidental.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Estás viviendo un momento de ilusión y esperanza, aunque las dificultades aumenten o tus esfuerzos fracasen. No te desanimes. Lo más probable es que todo te lleve más esfuerzo o tiempo del esperado hoy, pero nada te quitará la fe en tu victoria.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Sientes que el destino ha sido injusto contigo. No te falta razón, porque llevas no solo tus propios problemas sino también los de los demás, sobre todo hoy, pero no necesitas preocuparte por la profundidad. Tienes una gran protección en tu interior, y cuando menos te lo esperes obtendrás tu merecida recompensa.