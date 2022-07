Aries (marzo 21 - abril 20)

Los rayos discordantes de Saturno harán que el día no sea demasiado placentero, pero sí propenso a las emociones negativas, que pueden sucederte, con razón o sin ella. Aspectos de la vida íntima podrían causarte algunos problemas. De cualquier manera, te llevarás un balde de agua fría.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hoy te verás presionado por preocupaciones o inquietudes financieras, dudas o inseguridades sobre su situación o la forma en que estás resolviendo los problemas. A veces son sospechas o temores bien fundados, pero en otros casos son solo conjeturas sin sentido. En cualquier caso, se cauteloso.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

El carácter de los astros sacará hoy a relucir tu lado más frío, cuerdo y premeditado. Y si bien esto no es nada malo, te ayudará a disfrutar de un día favorable y propenso al éxito, especialmente en el trabajo.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hoy estarás más sensible que nunca y buscarás el amor y la ternura como desesperadamente, porque en el fondo te sientes tan vulnerable. Pero es un buen día para ti porque alguien siempre te tendrá en sus brazos.



Leo (julio 23 - agosto 22)

En el exterior te muestras exitoso, otros te admiran o incluso te envidian, muchas personas quieren imitarte o buscar tu amistad, pero en el fondo de tu alma hoy no te sentirás bien, la tristeza o el dolor ocuparán tu corazón. Las personas a tu alrededor no lo notarás, pero tú no podrás hacerle la vista gorda.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy es un típico día de trabajo y sacrificio, sin nada a cambio. Puede que incluso te encuentres matándote para trabajar y solucionar todos tus problemas y que la felicitación se la lleva alguien más. Tú no te preocupes, es solo un mal día y mañana serás tú quien la reciba.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy tendrás que lidiar con algo que te resulta particularmente desagradable. Será un momento tenso y llegarás a tener un desacuerdo con alguien de tu trabajo o en tu vida íntima. Estás en un momento en el que necesitas paz y estar en armonía.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Podrías haberlo tirado todo por la borda últimamente, pero hoy te encontrarás más motivado y más capaz de atraer la suerte y el éxito, especialmente en el trabajo y en lo social. Aunque por fuera parezcas cerrado, en realidad son tus impulsos y emociones los que controlan tu vida y tu destino.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Ten cuidado con tu entorno, especialmente con los amigos o personas en los que más confías. No todo lo que brilla es oro. Quédate muy atento, especialmente si estás haciendo negocios con alguien o tiene que poner algo de dinero o firmar algún tipo de documento. La buena suerte estará contigo, pero ten cuidado con lo que haces.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Cuidado con las trampas y las traiciones, especialmente en el trabajo y las finanzas, hay peligros cerca de ti, aunque no puedas verlos. Debes creer nada más que en ti mismo. Una persona que está cerca de ti y comparte mucho contigo es en realidad tu enemigo. Sé precavido.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Los asuntos sentimentales serán hoy más importante para ti que de costumbre. Es importante que vivas la vida que quieres y estés con la persona que tu corazón te dice. Hoy sentirás las cosas con más intensidad que otras veces.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Pese a que los planetas no estarán del todo bien, para ti hoy será un día en el que podrás disfrutar de más paz o estarás más conectado a tierra. Te mostrarás algo menos impráctico, pensarás más en ti mismo y serás feliz con dinero u otros bienes materiales.