Aries (marzo 21 - abril 20)

Necesitarás alejarte un poco del del trabajo o las obligaciones cotidianas. Esto te servirá para descansar y reponer energías para lo que viene. Tendrás una nueva perspectiva muy positiva.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Debes solucionar ciertos asuntos antes de tomarte días de descanso. No descuides las cosas materiales. Eso será muy importante estos días. Deberás tomar una decisión al respecto.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Alguien te seguirá en las rede4s sociales y te resultará muy divertido. Es una persona que no esperabas, que te dejará señales de que le interesas.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te reencontrarse con alguien a quien le tienes mucho cariño. El encuentro te reconfortará y te dará mucha energía. De todas formas, no exageres la celebración de la reunión y no olvides descansar lo suficiente.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Sueles prestar atención a los problemas de los demás y hacerlos tuyos. Eres una persona solidaria, sobre todo con quienes más lo necesitan. Muy pronto una persona agradecerá públicamente tus acciones.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

No es el mejor momento para enfrentamientos. Si tuviste alguna disputa con un cercano, lo recomendable es arreglar las cosa y eso te hará sentir mucho alivio.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No culpes a la falta de tiempo de tus problemas amorosos. Lo mejor es reconocer que la chispa se perdió y ser sincero ante todo. Es mejor hablar con honestidad, aunque sea un momento tenso.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No pretendas que otros sigan tu ritmo, porque todos viven la vida a su tiempo y manera. Puede que tu forma sea muy intensa para otros. Baja tus exigencias.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tu estado de ánimo no será el mejor. No te presiones más de lo corresponde, sé gentil contigo mismo. SI tienes planes de salir, procura descansar antes para no agobiarte.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Sientes que tu pareja no te está dando la atención que mereces y sentirás las ganas de reclamarle. Organiza algo especial y explica lo que sientes. No te alteres, se paciente y verás resultados.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

La única forma de relajarte es distrayéndote para quitar de tus pensamientos ese asunto que te desagrada. Piensa en cosas que te gusten, haz actividades que te hagan feliz y te sentirás mejor.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tendrás muy buenos recuerdos de un lugar al que no vas hace bastante tiempo. Pero no olvides el presente, no compares el hoy con el pasado, tu realidad es ahora y eso en lo que te debes enfocar.