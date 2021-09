Aries (marzo 21 - abril 20)

Vas a estar con alguien con quien te entiendes muy bien en todos los sentidos. Eso te hará sentir bien y renovará tu alegría interior. Déjate llevar por tus sentimientos, no tengas miedo y disfruta de todos esos momentos.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hay algo que no has dicho a tu pareja y te lo has guardado por mucho tiempo. Es momento de ser honesto. Aunque te cueste, al final te sentirás mejor. La verdad siempre por delante.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Intenta poner límites en tu trabajo, por mucho que necesites una fuente laboral. No dediques de tu tiempo en exceso. Eso te podría pasar la cuenta en muy poco tiempo. Ten cuidado y no dejes que se aprovechen de tu voluntad.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hay algo muy importante para ti y en eso encuentras comprensión y tolerancia. Sin embargo, puede ser algo que tus cercanos no vean con buenos ojos. Ese no es tu problema, tú debes buscar tu felicidad. Si así lo quieres, puedes hablar con ellos y explicar tu punto de vista.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Se presentará una posibilidad profesional que no esperabas. Es un gran desafío y probablemente te costará mucho, pero podría valer la pena. Finalmente es tu decisión, debes poner las cosas en una balanza y decidir si quieres seguir adelante con esto o no. De todas formas, hay alguien que confía mucho en tus habilidades y hará lo posible para que aceptes.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Finalmente se concretará eso que tanto anhelabas. Celébralo como se merece, porque estabas esperándolo desde hace mucho tiempo. Se vienen buenas noticias y podrás estar tranquila, no te preocupes, los tiempos de aflicción quedaron atrás. No olvides agradecer a quienes te ayudaron.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Una persona está poniendo en duda tus capacidades. Hazte valer, debes ponerte firme y demostrar que eres capaz y suficiente. Confía en ti y dejarás a los demás con la boca abierta.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Llegará inspiración para organizar algo muy entretenido que sacará a la luz tus habilidades artísticas. Usa tu sentido del humor, con él contagiarás a los demás y todos vivirán horas muy felices.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Has sentido un poco de presión en el ámbito económico. Se un poco optimista, porque las cosas están a punto de mejorar. Ocupa tus habilidades y conseguir salir de los aprietos. Respira y recompone tu estrategia.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Las redes sociales te han permitido compartir los momentos mágicos de tu día a día, especialmente esos que vives con alguien muy importante para ti. Pero ten cuidado, vigila tu intimidad. No ye expongas demasiado, porque podría jugar en tu contra.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Acabas la semana muy cansado y con pocas ganas de hacer cosas que no sean descansar y relajarte. Tómate todo el tiempo que puedas para olvidar el estrés, haz lo que necesites para recomponer tu espíritu y renuévate de energía. Intenta dormir sin preocupaciones, la noche es el momento ideal para la regeneración.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Viviste días tormentosos, pero la calma al fin está llegando. Podrás vivir días tranquilos y mostrar esa sonrisa que había desaparecido. Deja que fluya la amabilidad y no tengas miedo a recibir cumplidos o buenas acciones de los demás hacia ti, te lo mereces.