Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy tendrás una maravillosa unión de las energías del Sol y Júpiter en Aries, la que te dará mucha fortuna, además de que podrás vivir momentos de mucha alegría. Luego de días intensos en esta Semana Santa podrás concretar algún sueño íntimo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Estos días tendrás grandes constelaciones que se juntarán, pero además Venus, el planeta del amor y los placeres, y regente de Tauro, transita por este mismo signo. Esto hará que dejes de preocuparte por cosas pequeñas y puedas disfrutar de lo que te ocurrirá en los próximos días.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tienes a la suerte de tu lado tanto en los asuntos materiales como los personales, así que aprovecha y toma decisiones. Debes luchar por tus sueños, incluso el riesgo y las locuras puedes ser aceptadas: no tengas miedo ni procures ser tan prudente.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Puede que a veces no lo sientas, pero el destino está completamente de tu lado, de hecho, esto lo verás prontamente en forma de logros y sueños cumplidos, o simplemente gozando más la vida. Trata de mantenerte firme y tranquilo para que tus miedos no te retrasen en tus objetivos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Se te vendrán momentos de una sorpresiva felicidad. Son días ideales para viajar y conocer lugares y gente nueva. Todo lo que sean aventuras te podrían entregar muchas más cosas a tu vida que el solo hecho de pasar un rato agradable.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

El destino no siempre nos entrega cosas felices o lo que queremos, en muchas ocasiones la suerte te hará perder a personas que no te convienen en la vida, pero que aún no logras identificar. Si te ocurre esto puedes creer que esto es una tragedia, pero en realidad es un gran favor que luego lo verás de forma positiva.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

En los cielos aparece una de las mejores constelaciones, así que relájate y deja que todo fluya estos días. Es el momento para que seas feliz y te preocupes solo de lo que puedes hacer, porque no siempre podrás estar en todas partes. No trates de dejar felices a otros en desmedro tuyo y, sobre todo, confía en el destino.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Puedes ser uno de los signos más afortunados durante estos días si pones de tu parte y eres inteligente. Es un momento de tu vida en el que debes cumplir tus sueños en la vida material e íntima. Debes dejarte llevar por el destino y así recibirás más de lo que imaginabas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Durante esta Semana Santa los astros te darán una influencia muy positiva. De hecho, si las cosas no ocurren como quieres, debes dejar que pasen igualmente porque vas por un buen rumbo. Deja de pensar tanto en las trabas y date permiso para que la vida te indique el camino que te conviene.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Durante estos días de Semana Santa tendrás una ocasión ideal para ser muy feliz en tu vida íntima y familiar, no solo por las fiestas, sino porque el destino así lo quiere. También es un buen momento para resolver crisis que se venían arrastrando hace mucho tiempo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Durante toda esta quincena de abril la combinación del Sol y de Júpiter te permitirán liberarte de tus trabas que te impiden vivir la vida de forma más relajada tal como lo deseas. Esto hará que puedas cumplir muchos sueños que parecen irreales, lo importante es que tú serás el dueño de tu destino.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

La influencia de Júpiter sobre tu signo será muy positiva durante lo que queda de esta semana y la próxima. Podrás disfrutas de momentos de tranquilidad y alegría en la vida íntima, en el amor y la familia. Incluso podrías recibir una importante protección o ayuda espiritual.