Aries (marzo 21 - abril 20)

Recibirás buenas noticias que alejarán de ti la tristeza que a veces aparece de forma inusual. Te darás cuenta de que no estás solo y que todo lo que está a tu alrededor responde a tus expectativas



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Un momento íntimo, como una cena, puede ser la solución para recuperar los que estás perdiendo en tu relación. Sabes que tienes la necesidad de compartir con mayor frecuencia y tener más proyectos juntos.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Vives enfrentándote contigo mismo para encontrar la mejor opción en tu vida y eso se representa en una dualidad en ti. Ten presente que si tu entorno no se ajusta a lo que quiere o no te favorece, no es necesario llegar hasta las últimas consecuencias.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te reencontrarás con personas a las que no ves a hace mucho tiempo y eso te provocará alegría, pero eso también te podría llevar a recordar por qué te alejaste de esas personas, lo que podría dejar una sensación extraña. Intenta rescatar lo positivo de la situación.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Tu ánimo mejorará para enfrentar lo que te depara la jornada. Intenta mantener tu energía a esa altura, organizada y positiva, para que todo lo que te rodea fluya positivamente.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Podrás conectar con una persona que conoces desde hace tiempo, pero que hasta ahora no había generado nada en ti. Esto aumentará tu energía y esperanza emocional.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Ten cuidado con el estrés. En el intento de equilibrar tu vida, te esfuerzas mcho en asuntos que a veces no son urgentes. No vayas tan deprisa, todo a su tiempo.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Es el momento indicado para dar el paso en dirección a esa meta que deseas desde hace tiempo. Esto podría significar un regalo para tu bienestar. El esfuerzo que entregues será recompensado.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Si tienes hijos, ellos podrían ser tu mayor preocupación hoy. Invertirás mucha energía en mantenerlos felices. Aprovecha este instante y pasa tiempo con ellos.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No vas a lograr tus metas si insistes en ver todo negro. Podría ser de mucha ayuda dedicar un poco de tiempo a hacer deporte o alguna actividad que estimule tu mente.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Una persona con quien habías hecho planes, te dará la noticia de que ya no te incorporará en ellos. Esto te caerá como un balde de agua fría, pero puedes aprovechar la instancia para analizar y entender que quizás las cosas no han estado funcionando.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Podrían llegarte ofertas laborales. Deberás meditarlo con mucha calma, porque podrían llegar mejores opciones dentro de un tiempo Discútelo con tus cercanos y con los que saben lo que es mejor para ti.