Aries (marzo 21-abril 20)

Este día tendrás varios gastos sorpresivos, e incluso si ya pensabas tenerlos, puede que sean mayores por diferentes complicaciones que pueden ocurrir. Esto te podría tener algo nervioso y hacer decir cosas de las que luego podrías arrepentirte, intenta mantener la calma.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Puede que tuvieras pensado disfrutar de una jornada tranquila de descanso, sin embargo, el día te traerá cosas nuevas y algunos problemas que cambien tus planes, pero nada grave. No te asustes que no será un mal día, solo que estarás ocupado como en una jornada laboral.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tendrás un buen fin de semana con varias sorpresas positivas. Quizás todo ocurra distinto a como lo habías planificado, pero a la vez esto será para mejor. Vendrán muchas novedades agradables, incluso que podrían traer reencuentros con seres queridos que estaban alejados o algún tipo de romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Desde hace tiempo se te auguran buenos tiempos y este día podrás comprobarlo, puede que sea algo grande o quizás algo pequeño que te demostrará que luego vendrá lo mejor. Sea lo que sea, hoy será una buena jornada con alguna alegría sorpresiva.

Leo (julio 23-agosto 22)

Necesitabas que llegara este día para poder descansar o al menos relajarte y olvidarte de los problemas que tienes, sin embargo, no podrás disfrutar de aquello. Tendrás una jornada llena de imprevistos, que no necesariamente serán malos, pero que sí te mantendrán ocupado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy tendrás una jornada hogareña y de una positiva soledad que te permitirá relajarte y bajar los nervios. Es una gran idea leer, escribir, leer, estudiar o hacer una actividad de ese tipo, aunque igual debes estar atento porque podrías encontrarte con varias sorpresas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Puede que sufras desengaños amorosos o con amistades, o por lo menos vivirás sucesos que son bastante lejanos a lo que pensabas o querías. Pero no te asustes, no será un mal día, aunque sí puede que estés algo desanimado al enterarte de que alguna persona que querías no es lo que tenías pensado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Aunque no siempre lo pienses, los astros están de tu lado: será una jornada de mucha ilusión en la vida íntima, de aquellos días en los que sientes que un sueño se te cumple. Un día ideal para tomar la iniciativa en relación con el amor, la familia o en tu casa.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Podrías sufrir algún desengaño en el ámbito sentimental con tu pareja o con alguien que quieres mucho. Sin importar quién sea, sentirás que es una traición o deslealtad, pero no te preocupes que es mejor enterarse en este momento que después.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Puede que sea necesario terminar con algún tipo de relación o tener algún conflicto familiar, pero esto se debe a que las cosas no van saliendo como esperabas. Además, si algunas personas tratan de alejarte de tus objetivos, es necesario que no lo permitas y seas firme en tus deseos, aunque ello cueste alguna ruptura.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Este día está hecho para ti porque el Sol y la Luna se juntarán en tu signo. Esto te hará brillar y sentirte de maravilla con las personas que están a tu lado, aunque esto puede que no siempre sea para bien. Los asuntos del corazón, amor o familia son importantes este día y puede que en esos aspectos surja algún problema.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Es un día para estar en tu hogar, con calma y tiempo para ti solo. Esto te puede hacer estar algo melancólico, por lo que es posible que muevas tus deberes para después. Esto no se debe a algo en particular, pero si es que existe alguna razón se encuentra más dentro tuyo que por algo que ocurra afuera, aunque sí ten cuidado con algún desengaño amoroso.