Aries (marzo 21-abril 20)

Te irá bien, en un tema a tu favor ya sea de salud o ejercicio físico, los resultados que tendrás serán muy buenos para ti. Vuelve a tener fuerza de voluntad, para conseguir los propósitos desde comienzo de año.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Si le has dado la espalda a cosas sentimentales y crees que no debes seguir esperando encontrar a alguien especial, hoy te darás cuenta que ese pensamiento no tiene sentido. Abre tu corazón a lo que pueda suceder, porque te conviene.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Será un día para concentrarte en lo bueno de tu vida, da lo mejor para estar con la gente que verdaderamente quieres. No desaproveches ni un momento pasa tiempo de calidad con ellos, tendrás muchas sonrisas.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Si tienes fe se te abrirán puertas que hasta ahora estaban cerradas, si das un paso sin miedo y peleas por lo que quieres, sabrás lo fuerte que eres Tómate el tiempo que sea necesario para decidir lo que te hace feliz.



Leo (julio 23-agosto 22)

Intenta planificar lo que se te viene la próxima semana, te puede resultar complicada porque hay bastantes temas abiertos que debes resolver. Te pueden quitar bastante tiempo, así que hoy debes ver cómo lo haces para aprovechar mejor tus momentos de tranquilidad.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No te quedes en tu casa, si tienes cierta sensación de aislamiento o sentirte mal si estás solo. Puede ser enriquecedora si te lo propones y estar a solas contigo puede llevarte a conocerte mejor. Saldrás fuerte de este proceso.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Mira a tu alrededor y empieza un proceso de perdón, primero a los demás si es que alguna persona te ofendió y después a ti misma. Eso será algo que te traerá paz. No será rápido, pero de a poco conseguirás tener sensación de bienestar.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy será facil mejorar tu calidad de vida o pasarlo bien con lo que tienes. No necesitarás nada más que eso para sentirte bien. Hay una cierta reconciliación con lo que te rodea y hay esperanza.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Si pasaste por un mal momento laboral, hoy sentirás que tu mirada se fija en otras cosas y que tu cabeza no le da tantas vueltas a algo sin solución. Da vuelta la página y conseguirás ver el lado más positivo de las cosas.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Si estás demasiado pendiente de las redes sociales, perderás mucho tiempo, no mejorará tu imagen. No des tanta información sobre ti, procura aumentar tu discreción, es lo mejor.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Tus emociones te pueden jugar una mala pasada, si te dejas llevar por alguien que quiere imponerse de manera incorrecta. Que no te importe alejarte de esa persona y no te sientas culpable.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Puede ser que busques independencia económica y a veces no ves claro cuál es el futuro, pero confía en ti. Aprovecha la tecnología en cualquiera de sus formas para avanzar en la búsqueda de lo que te conviene, sácale provecho.