Aries (marzo 21-abril 20)

Será un día feliz para ti, en el que saldrás airoso de los problemas que se vayan presentando y podrás realizar con éxito tus actividades laborales. Un día con obstáculos a superar, pero con un final satisfactorio.



Tauro (abril 21-mayo 20)

No te tomes todo a pecho. Llegarán los éxitos que tu obtenienes con lucha en el trabajo o los negocios, o superando a otros competidores.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy todo estará bien porque en tu interior algo te dice que estás protegido contra cualquier adversidad y es el momento de luchar y arriesgar por tus sueños y deseos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La Luna puede favorecer estados de ánimo negativos o depresivos. Pero tú no debes escuchar esos cantos de sirena porque cuando has realizado cosas maravillosas eras la misma persona que ahora.

Leo (julio 23-agosto 22)

No todo será fácil porque surgirán imprevistos a resolver y podría llegar una mala noticia, o simplemente una noticia que no era la que esperabas, aunque no sea necesariamente mala. Luego de hoy todo será como antes.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Será un día bueno para temas laborales y familiares. Sin embargo, al principio no te lo va a parecer porque iniciarás el día bastante agobiado o incluso algo abatido, pero tan solo deber seguir adelante y todo cambiará para bien.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Será un día para ver todo lo relacionado con el dinero y negocios, incluso podrías tener algún golpe de suerte o recibir una ayuda con la que inicialmente no contabas.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Será un día lleno de actividades. Sin embargo, no esperes recoger hoy el fruto de tus esfuerzos, eso llegará más adelante y lo hará con firmeza, pero hoy es un día para sembrar y quitar piedras del camino.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Este día será para que las cosas salgan como tú quieras a pesar de que quizás no estés tan animado como sueles estarlo en otras ocasiones, seguramente motivado por algunos disgustos o preocupaciones de ámbito familiar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy será un día un poco díficil, esto porque podrías ser víctima de alguna injusticia o ver como otro se lleva los méritos de aquello que tú has logrado con gran esfuerzo y tesón.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Lucha por lo que deseas, si ya estás cansado de vivir una vida que para ti no tiene mucho sentido o te aporta muy poco. Sientes más que nunca el deseo de ser libre y para que tu vida tenga realmente sentido.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Alguien cercano a ti te pedirá ayuda, podrpia ser un familiar, un amigo o tu pareja. El destino quiere que ayudes a tus sers queridos, guíate por eo.