Horóscopo de hoy martes 3 de agosto de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21 - abril 20)

Has cuidado muy bien del dinero. Eso está muy bien y es importante cuidar los gastos, pero no tiene nada de malo darse un gusto. Hazlo porque te lo mereces y es tu recompensa.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Ten cuidado con los celos con las personas que están a tu cargo. A veces la autoridad se puede confundir y sobrepasar límites. Mantente firme, pero intenta ser un poco más flexible.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Experimentarás algo nuevo, una actividad desconocida para ti, podría ser un deporte. Esto te generará muy buenas sensaciones y te estimulará.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Es probable que debas lidiar con asuntos familiares o de algún ser querido que no veías hace tiempo. Te tomará por sorpresa, pero lo resolverás sin problema.



Leo (julio 23 - agosto 22)

No dejes que te afecte lo que otros hagan en redes sociales. Recuerda seguir tus propios objetivos, establece metas realistas que te satisfagan a ti y no a otros.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Podrás dejar atrás algunas actitudes que te impedían crecer como persona. Darás un paso importante, quizás pedirás perdón y te reencontrarás con un amigo o amigo con quien las cosas no habían terminado muy bien.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No te sigas lamentando si no has conseguido tus propósitos. No pierdas el tiempo, analiza qué has estado haciendo mal y arréglalo. Todo depende de ti, ponte a trabajar.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tendrás una jornada de calma. Las cotidianidades dejarán de ser tu preocupación por el día. Aprovecha para descansar mental y físicamente.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Es el momento de dejar las malas experiencias atrás y regenerarse. No le des más vuelta a las dificultades y enfócate en el futuro.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Podrías experimentar dificultades con temas legales, de herencias o abogados. Las cosas podrían complicarse sin que te des cuenta. No es maña idea pedir ayuda a un profesional.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Recibirás buenas noticias de un familiar que no estaba viviendo un buen momento. Esto te tenía muy preocupado, así que ya puedes relajarte y disfrutar la tranquilidad.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Pon atención a lo que podría estar haciendo daño en tu organismo. No dejes que el placer momentáneo te haga pagar caras consecuencias. Cuida tu templo.