Aries (marzo 21-abril 20)

Puede que hoy tu ánimo cambie bruscamente a lo largo del día. Pasas del pesimismo a la alegría en un instante, deja que no te afecte demasiado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Verás las cosas con claridad y encontrarás respuestas que buscabas desde hace tiempo. Te propondrás una meta y trabajarás para ello.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Este lunes será un día difícil, las cosa no saldrán como esperas y eso te frustrará. Intenta que no afecte todos los ámbitos de tu vida.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy te sentirás con más suerte que nunca, muy afortunado, porque verás toda la protección que hay para ti en diferentes aspectos.

Leo (julio 23-agosto 22)

No tienes que resolver todo solo, a veces es necesario pedir ayuda y no hay nada vergonzoso en eso, tienen que entenderlo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Sé prudente y no confíes de inmediato en las personas, se lo tienen que ganar. Te sentirás vulnerable y los demás no lo notarán, porque tú no lo permites.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy te espera un día un poco revuelto en cuanto emocional, vendrán a tu mente algunos pensamientos negativos, ideas que generalmente te bajan el ánimo y que no compartes con nadie porque son muy íntimas

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy intenta ser más objetivo y entender que son miedos pasajeros y que realmente no arruinarán todo lo que has conseguido.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Intenta ser más simple, breve, concreto, tienes que ir directo a lo que debes hacer para arreglar el problema, no es momento de andar con rodeos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Ese muro grande y frío que levantas todo los días caerá hoy y dejarás ver una parte de ti que no muchos conocen, sé firme en tus convicciones.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Es el día ideal para abrirte a nuevas opciones y oportunidades, aprovecha este impulso y no tengas miedo de dar pasos importantes.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

El día estará para ti un poco más complejo que de costumbre, es por eso que las cosas te costarán más de lo normal.