Aries (marzo 21 - abril 20)

Es el momento indicado para aclarar las cosas con esa persona con quien no quedaron las cosas claras. Eso te puede haber afectado y es momento de limar asperezas. Tómate el tiempo para conversar todo lo necesario.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Es posible que un proyecto en el que has estado trabajando no resulte como esperabas. No decaigas, es parte del camino y este tropiezo podría ser el primer paso para más oportunidades.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Si alguien te dice algo bonito, acepta los elogios. Importantes palabras vendrán de alguien que te quiere mucho y te hará darte cuenta de lo importante que eres para otras personas.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

La actitud de una persona podría generarte mucho malestar, pero evitar hablar mal de esa persona. A veces es mejor mantener silencio y dejar que el destino se encargue.



Leo (julio 23 - agosto 22)

No pretendas cambiar a los demás, mucho menos a tu pareja. Es importante que aceptes a los demás como son. Intenta sacar lo positivo de la personalidad de los demás, de lo contrario las cosas podrían ponerse tensas.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Intenta no pensar negativo. Evita el desánimo. Si las cosas no salen como pensabas, no te rindas. Lo mejor que puedes hacer es levantarte, mirar las cosas con perspectiva e intentarlo otra vez.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Una persona cercana hará reír y eso te subirá mucho el ánimo. Agradece el momento e imprégnate de esa energía.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Un cambio muy importante se avecina. Puede ser un cambio de casa, localidad o algo similar. Esto te podría generar estrés, pero al final verás frutos. Ten presente que el objetivo principal siempre será mejorar tu vida.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

La meta que estás trabajando desde hace tiempo está muy cerca de cumplirse. El optimismo será tu compañero y te ayudará a cumplir tu objetivo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tus vacaciones o días de descanso están a punto de terminar, pero no te desanimes. Agradece los momentos que has disfrutado y retoma fuerzas para seguir con tus responsabilidades.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

La luna podría provocar en ti algunos efectos que no sean del todo agradables. Tendrás la sensación de querer que las cosas resulten rápido y eso te podría llevar a cometer un error. Procura ir con calma y controla tus impulsos.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Para ti es importante creer en los demás y tener a alguien en quien confiar. No te gustan las mentiras. Es posible que hoy pidas explicaciones a alguien que te está generando dudas.