Aries (marzo 21-abril 20)

Tendrás un día muy activo e ideal para tomar decisiones y asumir riesgos en tus asuntos laborales y financieros. También será bueno e inspirado si tuvieras que viajar o afrontar nuevas tareas y retos profesionales.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Será un día para tener un momento inspirador, incluso aunque no te lo parezca. No es momento de dejar que te frenen los miedos o una excesiva prudencia.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Aunque te sientas inseguro/a recuerda que tienes una mente privilegiada a la que también se une una excelente intuición. Lo único que te está sucediendo es que el peor enemigo de ti mismo no es otro, sino tú, reflexiónalo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Este día destacará la alegría y la esperanza fluirán de tu interior de forma mucho más natural y firme. Al fin te das cuenta de que nadie hay en este mundo que te pueda cortar el paso, sino tú mismo y nadie puede hacerte daño.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy comenzarás la semana con enorme energía y ganas de enfrentarte a los problemas y competidores como si te jugaras la vida en ello.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Recuerda que puedes combinar el esfuerzo con sabiduría, comenzarás una semana que tiene las mejores perspectivas para ti tanto en los asuntos mundanos y laborales.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si piensas menos y actuas más te darás cuenta de ello porque te levantarás reflexivo o preocupado, agobiado por un montón de problemas y tareas pendientes que te dejarán sin energía.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

El día no comenzará muy bien, pero no mala suerte sino porque estás un poco triste. La vida no te está llevando por el camino que a tí más te gustaría.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Será un día lleno de sorpresas, de sorpresas para bien, de alegrías inesperadas o de noticias que desde hacía tiempo deseabas tener. Las influencias astrales te favorecen.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Podría ser una excelente semana para ti tanto en los asuntos mundanos como la vida íntima, pero para ello es necesario de que te desprendas por fin de los sentimientos negativos que te paralizan y alejan la suerte de tu vida.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Es un buen momento para viajar y relacionarse, para tomar iniciativas y atreverte por fin a dar ese salto que puede cambiar tu vida. El problema es que tu estado interior será muy diferente.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Ten cuidado con tu dinero, te espera una posible decepción o un jarro de agua fría, una adversidad que puede ser provocada por otros o atraída por ti mismo al tomar una decisión inadecuada.