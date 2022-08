Aries (marzo 21-abril 20)

Quieres mucho a tus cercanos, pero necesitas tiempo para ti, así que no tengas miedo a marcar distancia por un momento o unos días.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Generalmente te preocupas mucho de tu aspecto físico, porque es algo que te hace sentir muy bien. La tranquilidad y calma te ayudarán a vivir días de paz.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Si te lo propones, podrás dejar el estrés de lado. Haz las cosas en su debido momento, no te apresures, no es necesario. No tengas miedo de recibir elogios.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hay algo que crees que no es muy conveniente para un amigo, familiar o ser querido. Deja que hagan lo que tienen pensado, dale libertad de movimiento.

Leo (julio 23-agosto 22)

Escucha lo que otras personas tiene que decir, siempre es importante analizar todos los puntos de vista. Las palabras de las personas serán correctas y enriquecedoras.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Serán días bastante ajetreados debido a los planes que has preparado. Puede una cena o un encuentro que te entusiasma mucho, ya que verás a amigos con quien no tenías contacto desde hace tiempo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si estás en un momento sentimental difícil, llegó el momento de remontar, poco a poco, pero lo lograrás. La otra persona se dará cuenta de lo mucho que perderá si te alejas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Controla tu afán por el materialismo. Intenta no caer en la tentación, al menos por estos días. Deja espacio para las cosas espirituales que sí son importantes.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Si dices con claridad lo que piensas y deseas, habrá alguien muy atento escuchando tus deseos, solo debes ser claro.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No es momento para eludir conversaciones importantes, sobre todo si se trata de tu familia. Permanece al lado de ellos, incluso si se te hace difícil o cambia algunos de tus planes.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Confía en tus posibilidades e intenta encontrar nuevamente lo que perdiste hace un tiempo, ya sea relacionado con el trabajo o un aprendizaje de la vida.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Llegarán noticias familiares que te harán terminar la semana con agrado y tendrás ganas de disfrutar.