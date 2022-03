Aries (marzo 21-abril 20)

No te gustará confesar abiertamente algo que has estado haciendo y que tendrá que ver con un plan veraniego, ya que querrás que nadie se apunte a él y por supuesto no dar ninguna clase de explicación. Temes que se entere alguien y lo ponga en peligro.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Es posible que un antiguo compañero de trabajo te advierta de algo que te interesa, como otra posibilidad de trabajo o algo que sabe que estás buscando. Hazle caso de inmediato porque se abren nuevas posibilidades muy interesantes.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy planeas algo relativo a una celebración y aunque no sea como en otras ocasiones, con mucha gente y con grandes gastos, al menos podrás celebrar eso que tanto te apetece con algunas personas a las que desde luego aprecias mucho.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Eso que ahora le falta a tu organismo es quizá solo un poco de actividad física, incluso si no tienes mucha costumbre de hacerlo, hoy debes no quedarte en casa en plan sedentario o dejarte llevar por cierta pereza. Te conviene salir y moverte.

Leo (julio 23-agosto 22)

Sentirás emociones intensas y positivas porque por fin alguien te dice eso que tenías tantas ganas de oír y que te reconforta tanto. No vas a perderla oportunidad de contemplar todo con un espíritu mucho más positivo y con sentido del humor.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No será aburrido el fin de semana porque vas a recibir las noticias o la visita de alguien muy apreciado para ti. No te importará nada ocuparte de todo para que eso se transforme de alguna manera, aunque con limitaciones, en una auténtica fiesta.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hay amigos a los que hace mucho que no ves y eso está pesando en tu ánimo porque están demasiado lejos y ahora no tienes medios para llegar hasta ellos. Procura que eso no sea tan triste y para ello la mejor opción es aprovechar la tecnología.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Está claro que te tentarán ciertas aventuras amorosas, pero si son en el trabajo ten cuidado, porque pueden traerte muchos más problemas de los que crees. Si vas en serio, adelante, pero si es sólo una aventura es mejor que lo dejes. Tenlo en cuenta.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

A veces te tomas demasiado en serio y te dejas llevar a terrenos tristes que dan una imagen de ti algo distante. Lo mejor que puedes hacer hoy es poner un poco de humor y no pensar que todo en la vida debe ser serio. Deja que entre un poco de frivolidad en ella.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No pelees contra lo que no tiene solución y ya es un hecho consumado. Si el resultado de algo legal u oficial no te favorece, no es el momento de seguir en una pelea estéril. Debes asumir el resultado y configurar de nuevo tu entorno.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Si te encuentras demasiado atrapado o atrapada por las redes sociales, no sigas en ellas sin ton ni son porque puede que no te traigan nada bueno hoy. Es hora de volver a la realidad y no a lo que ves en la pantalla, que puede ser una gran mentira.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Es posible que te sientas hoy muy individualista y es cierto que a veces lo eres en exceso. Eso no funciona en determinados ambientes como el trabajo que tienes ahora. Deberás hacer un esfuerzo si quieres sentirte mejor con lo que te rodea.