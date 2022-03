Aries (marzo 21 - abril 20)

Tu estado anímico mejorará hoy, porque se te plantearé una situación que cambiará tu forma de ver las cosas. Tomarás una postura inteligente, muy beneficiosa para ti. Sigue ese camino y no dejes que nadie te detenga.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Quieres pedir un favor a alguien, pero tendrás que encontrar las palabras correctas, porque no es la primera vez que necesitas de su ayuda. Hazle saber que tendrá una compensación. Será difícil convencerle, pero con las frases precisas lo conseguirás.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tendrás la opción de dejar de lado algo que no es muy importante, por tanto no tiene prisa. Pero no te olvides, tenlo en tu mente y retómalo apenas puedas. Ahora no tiene muchos efectos, pero en el futuro significará mucho para ti.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te ocurrirá algo inesperado que te entregará claridad sobre muchos asuntos que te tenían con duda. Entenderás que todo pasa por una razón. Valora ese momento, porque te permitirá dar un paso hacia adelante.



Leo (julio 23 - agosto 22)

No tendrás tantas inspiración esta jornada, pero una persona a quien quieres mucho se acercará y te hará reír. Aprovecha el momento e intenta sacar de ahí las energías que te faltan.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Notarás algunos cambios en relación con ciertos asuntos familiares. Al principio te preocuparás, porque significará un cambio importante para ti, pero no temas. Piensa en una estrategia, vela por tus intereses.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Tendrás que realizar una tarea que requiere de mucho esfuerzo mental. Es probable que tengas que entregar una noticia desagradable y eso no te hace mucha gracia. Intenta ser empático y sé sensible.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Se presentarán ciertos inconveniente en tu día, pero sabrás solucionarlos. No te quedes pensando en lo que pudo ser y los motivos. Sigue avanzando, no te distraigas.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hay una persona que quiere contactarte, pero no se atreve porque tiene miedo de tu reacción. Si miras bien a tu alrededor, podrás reconocerle y quizás es buena idea tomar la iniciativa.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Llevas un tiempo evitar aclarar un malentendido con cierta persona. Intenta arreglar las cosas, por mucho que te cueste, verás como mejorar el ambiente, terminarán los roces, las conversaciones de pasillo y los rumores. Se directo y reconoce si te equivócate.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te llegará un mensaje que subirá tu autoestima. Una persona te entregará palabras muy bonitas, te dirán lo especial que eres. Te sentirás mejor, cambiará tu ánimo inmediatamente.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Un compañero o compañera de trabajo aceptó una oportunidad laboral y comenzará a despedirse estos días. Hazle saber tu apoyo, por encontrar algo mejor, sobre todo luego de vivir una situación injusta.