Aries

Te espera una semana de noticias inesperadas, uno de esos momentos en los que aquellos asuntos que estaban parados de repente se mueven y experimentan grandes cambios. Estos cambios serán positivos, así que no te asustes. Abre tu mente y tu corazón al cambio, porque es una de las cosas escenciales de la vida.

Tauro

Hoy llegó el momento de que tus esfuerzos. Será un día tranquilo y pacífico, comprenderás que merece la pena seguir un camino postivoy no desviarse de él.

Géminis

Saldrás victorioso del los peligros y las situaciones difíciled en tu vida, el éxito llegara gracias a al mejor arma que posees: la inteligencia. Pero lo importante es que triunfas y sales adelante de todas las dudas y amenazas que se han cernido sobre ti este día positivo y feliz.

Cáncer

Continuarás bajo la influencia de Júpiter que en estos momentos te está impulsando a ver el lado positivo de la vida, a afrontar los problemas sin temor y a resolver muchos asuntos pendientes que hasta ahora te agobiaban. Cree en ti mismo y en tu poder.

Leo

En estos momentos el universo te protege y te impulsa a encontrar la felicidad. Hoy podría ser un buen día para iniciativas y todo tipo de acciones de carácter financiero o para recibir algún dinero.

Virgo

El día de hoy, ciertas circunstancias te bajarán el ánimo, pero debes mantenerte fuerte y llevar las cosas con calma. ¡No te desanimes!

Libra

Esta semana las cosas seguirán siedo díficiles en tu vida y tendrás que enfrentar problemas que exigirán de toda tu inteligencia para que puedas salir de una situación compleja, aunque al final lo conseguirás poniendo en acción toda tu habilidad y tomando algunas decisiones muy audaces.

Escorpio

Escorpio es poderoso y fuerte como ningún otro signo y nada se interpondrá en tu camino hasta que no logres llegar a tu meta, sin embargo, también vas a recibir ayuda y te van a facilitar las cosas porque estás en un buen momento aunque no siempre te dé esa sensación.

Sagitario

El día de hoy puede ser un poco triste o adverso porque tú eres bondadoso y bien intencionado, pero no todas las personas a tu alrededor son así y no siempre interpretarán tus intenciones o tus actos como realmente son. Defiéndete de quienes te hacen daño, no te dejes pasar a llevar.

Capricornio

Venus iluminará tu camino para que puedas conseguir tus metas más importantes, contarán con la ayuda de amigos y familiares. Sigue tus sueños, estás en el mejor momento para hacerlo, no lo dudes.

Acuario

Estás en un momento complicado y con algunos problemas por resolver, así que ten cuidado con las malas intenciones de los demás y rodéate de personas positivas y bondadosas, sé amigo de ellos, porque lo necesitarás en el futuro.

Piscis

Se vienen tiempo complicados, así que ten cuidado con tu dinero y no lo malgastes, también ten cuidado con estafas. Sigue tu instinto y se precavido con quien haces negocios.