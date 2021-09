Aries (marzo 21 - abril 20)

Recibirás una noticia que te provocará mucha alegría. Finalmente se alejará esa persona que te hacía las cosas difíciles. Celébralo, porque desde ahora en adelante las cosas comenzarán a mejorar.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Haz un esfuerzo para que de aquí al futuro cercano tus planes se concreten. La buena noticia es que no disminuirá tu fuerza de voluntad, así que es totalmente posible lograrlo. Cuando veas los resultados sentirás satisfacción.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No analices detalladamente lo que te sucede, no es necesario, porque a veces las cosas simplemente suceden y no tienen un significado trascendental, más allá de la cotidianeidad. Deja que las cosas sucedan y podrás vivir con mayor tranquilidad.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Una persona te sorprenderá y pedirá tu colaboración en un proyecto muy interesante para ti. Quizás sentirás un poco de dudas, pero no temas, porque no hay malas intenciones detrás de la oferta. Puedes aceptar con tranquilidad, si así lo deseas.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Date el tiempo para resolver ese tema que no te deja dormir. Puede tener relación con el hogar, quizás una nueva casa o algo por el estilo. No te precipites, pero es necesario que des un paso para encontrar la solución.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Recibirás noticias laborales. Probablemente será algo que esperabas hace mucho tiempo. Mantente alerta, porque se vienen cosas nuevas y debes aprovechar las oportunidades.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No pretendas solucionar los problemas en un segundo. Deja que todo siga su curso natural. Ten paciencia, no te apresures, porque solo conseguirás estresarte. Solo el tiempo te dará la respuesta que necesitas.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hay un asunto que te da vueltas en la cabeza desde hace un tiempo. Algo no te deja tranquilo. Quizás tiene relación con un aspecto de tu trabajo que no te gusta. Por ahora, lo mejor es centrarte en tus labores y esperar un poco. Lo mejor es buscar una distracción al final del día, no dejes que ese inconveniente arruine el resto de tu jornada.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Has demostrado ser una persona que no necesita depender emocionalmente de otros y eso te ha permitido llegar a donde estas hoy. Mantente así, lo importante es tu evolución personar. Lo tienes claro, solo debes mantenerlo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Puede que comiences un viaje prontamente. Será corto, pero te generará mucha satisfacción. Toma la oportunidad y podrían abrirse muchas puertas, y aumentarás tus conocimientos.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te sentirás un poco triste porque llegará a su fin algo que te estaba haciendo sentir muy bien. Ya sabías que era temporal y tienes claro que nada puedo cambiar la realidad. Así que vive el momento, no retengas tus emociones, es normal sentirse así. Lo importante es no quedar en ese estado y seguir adelante.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Cerrarás un trato de negocios. Por ahora vas por buen camino, pero no bajes la guardia. Mantente firme. Escucha lo que digan, pero las decisiones finales son tuyas. Analiza lo que te conviene y toma una decisión basándote en los hechos objetivos.