Aries (marzo 21 - abril 20)

No dejes que la negatividad ponga en peligro todo lo que has avanzado. Si tienes momentos malos, vívelos, pero no dejes que te consuman. Debes levantarte y retomar el rumbo. Tenlo muy presente, porque en los momentos difíciles sentirás que no hay salida, pero siempre hay una.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No tengas miedo de apoyar tu hombro en otra persona, si necesitas ayuda pídela, no tiene nada de malo. Acércate a tus amigos, personas cercanas y seres queridos, te sentirás muy aliviado cuando entiendas que están dispuestos a darte una mano. No te lleves todas la carga, no es saludable.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día muy favorable para ti en muchos sentidos, definitivamente habrá una protección sobre ti. Aprovecha este instante y tómalo como un impulso para progresar en los distintos aspectos de tu vida. No tengas miedo de intentar nuevas cosas, date la oportunidad.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Se acabaron los días de amargura, porque se acerca una época muy amigable para ti. Te has esforzado mucho para llegar donde estás y de a poco verás la recompensa. No te pongas ansioso, deja que todo pase a su tiempo. Debes ser paciente.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Necesitas controlar tu ansiedad y mantener el control. Generalmente quieres que las cosas resulten inmediatamente, pero eso no es realista y solo te llevará al estrés. Debes practicar la paciencia. Se consistente, solo eso te llevará a obtener el resultado que quieres.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Serán días complejos en cuanto a lo financiero, estarás un poco preocupado al respecto. Cuando llegue el momento tendrás que tomas una decisión importante. En ese instante debes pensar objetivamente y con responsabilidad, no tomes decisiones que podrían derivar en una catástrofe, ve por el lado seguro.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Una persona muy querida para ti dirá o hará algo que te herirá mucho, te sentirás decepcionado. Será una sensación muy desagradable, pero a la vez será una gran oportunidad para decidir si vale la pena tenerle en tu vida.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Estás cansado y es normal, llevas mucho tiempo para lograr ese objetivo que te propusiste. Muchas veces has pensado en rendirte, pero has sacado las fuerzas para levantarte. Y finalmente llegará la recompensa, los frutos de tu duro trabajo se comenzarán a ver pronto, tal como lo esperabas.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Cada vez te acercas a tu momento de mayor plenitud. Sigue actuando como lo has hecho hasta ahora, enfrenta los obstáculos con tranquilidad, no dejes que te detengan. Si viene una tormenta, ten claro que será pasajera y que volverás a ver el sol.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Te espera un día complejo, tendrá cosas positivas y otras no tanto, pero la buena noticia es que sabrás llevarlo con grandeza. Estas a acostumbrado a superar obstáculos, así que esto es una prueba más, mantente firme.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

La suerte está de tu lado hoy, será un día agradable y las cosas resultarán justo como esperas. Te sentirás muy bien, tu energía aumentará grandemente y aumentarán tus ganas de concretar nuevos proyectos.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

No te desanimes si no consigues lo que deseas, debes mantenerte fuerte, no es el momento de flaquear, es todo lo contrario. Este es justo el punto en que debes permanecer con todas tus fuerzas remando hacia adelante. Verás cómo terminas consiguiendo tu objetivo.