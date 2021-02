Horóscopo de hoy jueves 11 de febrero de 2021 | Horóscopo Diario GRATIS

Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Si hace poco que has empezado una relación amorosa que está siendo muy agradable, no dejes que otros asuntos de tu vida la enturbien y dedícale todo el tiempo que puedas. Es importante para tu felicidad y para encontrar un camino de futuro.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Puedes disfrutar de una afición o de algo que te gusta mucho hacer cuando termines algunos asuntos pendientes. Tienes una oportunidad de acercarte a un tema que te interesa a través de alguien nuevo, alguien que probablemente llegue a través de la tecnología.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Vas a tener la paciencia suficiente para explicarle a alguien lo que debe de hacer en un asunto relativo a los estudios. Esto te llevará tiempo y cierto desgaste emocional, pero sabes que va a merecer la pena. Te preocupa su futuro y te solidarizas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Si te dedicas hoy a tus asuntos más personales y dejas todo lo que es exterior o superfluo, lo que es adorno social o presunción, te sentirás mucho mejor y más en la senda de lo auténtico. Vive tu vida, no la de otros. Cada una es única e irrepetible.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tienes una preocupación por un asunto económico o cierto pago que debes de hacer y es lógico, pero ya verás como no va a resultar solucionarlo tan complicado como parece. Hay aspectos que mejoran mucho y puedes aprovecharte de ellos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No te importará estar muy a tu aire, en casa o pendiente de tus asuntos más cercanos y particulares porque sabrás sacarle partido a esos momentos en los que puedes disfrutar sin depender de nadie. Es una experiencia muy gratificante.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Desecha cualquier idea que pudiera ser triste o negativa, aparta de tu mente cualquier pensamiento de ese tipo, déjalo pasar sin darle más eco y conseguirás más tranquilidad interior. Es lo que más te conviene. Prueba con la meditación o el yoga.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Abre tus ojos a todo lo que te puede ofrecer la vida, que a pesar de algún momento de bajón que puedas tener, es mucho incluso en condiciones adversas. Hoy algo te hará sonreír y sentir bien. Olvidarás ciertos temas tristes o melancólicos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tu capacidad para demostrar tu empuje y tu fuerza, hoy no te van a faltar. Serás capaz de mostrar a todo el mundo lo que puedes hacer cuando te lo propones. Alguien se quedará muy sorprendido. Aprovecha para hacerte notar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Si ves que hay una persona cercana que no se siente bien con lo que dices o que te pone mala cara, no dejes que eso enturbie la relación con ella, porque no merece la pena. Da un paso al frente y dile lo que piensas, evitarás malentendidos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Luna nueva en tu signo hoy que propicia ciertas novedades en tu vida. Quizá sea conocer a alguien nuevo y muy interesante o ganas de romper alguna atadura que ya se te está haciendo muy larga. En cualquier caso, será una pequeña revolución.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Cuando quieres, sabes ser muy complaciente y es lo que va a suceder hoy con un hijo o un niño pequeño al que tienes mucho cariño. Lo pasarás bien y te encantará todo lo que te puede enseñar. No dejes de estar pendiente de tu alimentación, te compensará.