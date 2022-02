Aries (marzo 21 - abril 20)

Intenta hacer alguna actividad física que te saque del sofá y te permita mover el cuerpo. Esto te vendrá muy bien para despejar la mente. Organiza tu agenda y verás como comienzas a sentirte mejor.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No te rindas si algo que intentaste no resultó a la primera. Puede que haya sido una decepción, pero si vuelves a intentarlo, crecen las posibilidades de obtener un resultado exitoso. Prepárate mejor y analiza en qué fallaste.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Intenta vivir el día a día, sin pensar en lo que viene. Pensar todo el tiempo en el futuro te aleja de la realidad. Trabaja hoy en ti, para alcanzar en el mañana lo que realmente quiere. Pon en práctica la confianza, cree en ti mismo, porque eres muy capaz.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Ganaras confianza y respeto de un grupo de personas que tendrá que trabajar contigo en un proyecto. Podrás formar lazos y amistades muy importantes. Eso permitirá levantar tu ánimo y se recargarán tus energías.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Aprendiste hace un tiempo que es importante cuidar tu salud si quieres lograr tus metas, pero lo has olvidado este último tiempo. Retoma esos hábitos que te estaban haciendo bien, recupera las fuerzas. No es demasiado tardo para volver a tomar las riendas.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Nol tengas miedo de hablar sobre cómo te sientes. Se sincero, siempre habrá alguien que te escuchará y te dará consejos con honestidad y buenas intenciones. Deja salir eso que te está angustiando y no te resistas a la ayuda.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Compartirás experiencias con alguien cercano a ti. Será una jornada inesperada, pero muy grata. Aprende de la otra persona y deja que también aprenda de ti. Ya verás cómo sacan lo mejor del otro.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Deja que lleguen nuevas ideas a ti. A veces te acostumbras mucho a la rutina y tienes miedo de cambiar la dirección de las cosas, pero a veces es necesario. Analiza la situación y decide qué quieres mantener en tu vida y qué deseas cambiar. No estás obligado a nada, solo debes saber que en ciertas ocasiones el cambio es más que necesario.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Una persona te presionará para responder a ciertos comentarios sobre ti en redes sociales. Pero evalúa la situación, analiza si realmente vale la pena defenderte o si el silencio es la mejor respuesta.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Escucha lo que los demás tienen que decir, no te cierres, porque sus opiniones podrían ser muy valiosas y te ayudarán a tomar decisiones importantes.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Es probable que hoy no estés de buen humor, sentirás que todo está en tu contra y que las cosas no están funcionando. Intenta tomar un respiro, relájate y deja que las cosas fluyan. Intentar tomar el control puede resultar complejo cuando hay cosas que salen de tus manos. No te obsesiones y si ya hiciste todo a tu alcance, solo te resta esperar a que pase el tiempo.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy abrirás tu corazón. Se presentarán algunas posibilidades amorosas. Recuperarás la esperanza en el amor. Quizás un gesto pequeño ye alegrará el día y vivirás experiencias muy agradables. Aprovecha