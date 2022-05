Aries (marzo 21 - abril 20)

Esta todo dispuesto para tener un día agradable en que solo puedas dedicarte a disfrutar, no permitas que nada di nadie te lo arrebate. Necesitas este momento de relajación y paz para continuar la nueva semana.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

La actitud de una persona va a decepcionarte mucho y eso podría arruinar tu día. Estarás totalmente sorprendido, porque no era algo que esperabas, pensabas que le conocía mejor. Pero este es el momento indicado para entender quién es realmente y si quieres permanecer a su lado.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Te esfuerzas mucho por cumplir con todas tus responsabilidades, pero sigue sintiendo un vacío. Quizás la respuesta no está en el ámbito profesional, quizás debas buscarla en otras áreas de tu vida. Date un descanso para pensar y aclarar tu mente. No te escondas en el trabajo.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Sucederá algo que te pondrá muy feliz, puede ser una sorpresa, una noticia o la visita de una persona. Todo indica que será un gran día, lo que realmente necesitas para empezar la próxima semana de la mejor forma.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Recibirás una noticia que te dejará con una sensación rara, no es lo que esperabas ni lo que querías, pero es lo que tenía que pasar. No te culpes ni sientas remordimiento, sobre todo si no estaba en tus manos solucionar el problema.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Llevas un tiempo trabajando sin parar, pero ya es momento de que te tomes un descanso si no quieres que te pase la cuenta. Busca un momento y un lugar en el que puedas relajarte sin distracciones, lejos de tus responsabilidades cotidianas.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te reencontrarás con personas muy queridas que no ves desde hace mucho tiempo, pero a quienes tienes mucho cariño. Aprovecha el momento para retomar lo que quedó en el pasado, quizás te viene bien.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Lamentablemente no será tu mejor día, te sentirás incómodo, preocupado. Intenta tomarte las cosas con calma, no dejes que todo te afecte. Trata de buscar soluciones rápidas, no te quedes mucho rato lamentándote. Ya llegarán los días mejores, esto es totalmente pasajero.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hoy demostrarás esa parte de ti que no se puede quedar tranquila ante la injusticia. La actitud de una persona hacia otra te dejará muy inquieto e intentarás defenderle. Será un acto heroico y te dejará con la sensación de seguir haciendo las cosas bien, incluso mejor.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy sentirás que no diste lo mejor de ti, que quizás pudiste esforzarte más y eso te desanimará un poco. Pero al llegar la noche verás que no todo estuvo tan mal, que hay cosas buenas y eres capaz de lograr muchas cosas. No dejes que un mal momento tire por la borda todo tu esfuerzo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te sientes entre las espada y la pared. Por un lado está todo lo que quieres, pero seguir ese camino significa dejar muchas cosas atrás. No te presiones para tomar una decisión rápida, tómate el tiempo para meditar. Pero al final del día debes saber que tienes que pensar en tu futro, el pasado ya sucedió y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy sacarás lo mejor de ti y los demás podrán verlo. Podrás demostrar tus habilidades y de lo que eres capaz. Eso podría traerte buenas oportunidades, porque eres capaz.