Aries (marzo 21 - abril 20)

Es un día ideal para un viaje, sociabilidad. Sal de tu casa y ve a descubrir cosas nuevas. La posición de los planetas te beneficiará grandemente, ya que propiciarán momentos agradables. La suerte estará de tu lado y tienes que aprovecharlo.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Los planetas están bien posicionados y eso tendrá un efecto directo en tu día. Será una jornada llena de paz y podrás reconciliarte contigo mismo. Notarás algunos cambios que no esperabas, pero que a la larga tendrán un impacto muy positivo en ti y en tu entorno.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Es probable que el día no resulte como desearía. Ocurrirá algo que te decepcionará e intentarás no darle importancia, pero será imposible. No dejes que esta sensación se apodere de tu día, toma el rumbo y haz de tu jornada un momento agradable, sin importar las adversidades.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

El día esta propicio para que caigas en un hoyo de tristeza y amargura, así que tendrás que hacer todo lo posible para evitarlo. No busques situaciones complejas ni conflictos, por el contrario, intenta hacer cosas tranquilas, que te generen placer, pero que no hagan mucho alboroto.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Notarás que el día está a tu favor, así que no lo desaproveches. Ocurrieron cosas algunos sucesos que te beneficiarán directamente, pero no te confíes, lo que recibes hoy puedes perderlo mañana si no lo cuidas. Se consciente.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy te verás envuelto en una situación en que podrás mostrar lo mejor de ti hacia los demás, no solo de tu exterior, sino también de tu interior. No tengas miedo a mostrarte tal como eres, porque los demás apreciarán tu honestidad.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

El día comenzará un poco flojo, sin muchos estímulos, pero a medida que pasen las horas, notarás un cambio sustancial. Tu jornada irá de menos a más, así que no te decepciones si sientes que las cosas no funcionan como te gustaría en un comienzo, debes ser paciente.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Eres una persona muy luchadora y no dudas en levantarte y dar lo mejor de ti si es necesario. Pero debes entender que no todo es una batalla, ni una competencia. Necesitas darte un respiro, busca la paz y el descanso.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Es un día para que hagas una introspección. Analízate, habla contigo mismo, piensa las cosas con más detalles. Ponte metas, cosas que cambiar y mejorar. Es el día indicado para ello, por la posición de los plantes. La persona más importante en tu vida hoy debes ser tú mismo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Será un día muy cansador, pese a ser fin de semana tenderás que cumplir varias tareas ligadas a tu trabajo y a los estudios. Sentirás que no lo mereces y pensarás en todas las cosas que podrías estar haciendo en lugar de esto. Debes meditar y preguntarte por qué lo haces y recordar la importancia de tu esfuerzo. Cuando menos lo esperes llegará la recompensa y estos momentos agotadores valdrán toda la pena.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tendrás una discusión con una persona muy cercana, puede ser tu pareja, tu mejor amigo a un familiar. La situación te arruinará el ánimo, pero no te permitas permanecer así todo el día. No dejes que un asunto pasajero se apodere de tu jornada. Intenta solucionar el inconveniente y si no se puede, deja pasar el tiempo, él se encargará de arreglar las cosas.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Se vienen varios cambios para tu vida, en el buen sentido de la palabra. Llegarán nuevas personas a alegrar tus días, gente que no esperas, pero que te hará muy bien. Sin embargo, aprende a no confiar en todos de inmediato, date el tiempo de conocer a las personas en profundidad.