El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció querellas contra quienes resulten responsables de los incidentes de esta mañana ocurridos en inmediaciones del Instituto Nacional, donde reaparecieron los llamados ‘overoles blancos’.

Respecto a los disturbios, el subsecretario señaló que el Gobierno se querellará, debido a que los delitos cometidos son “de extrema gravedad” y ponen en “riesgo la vida de las personas”.

“Como práctica el Ministerio del Interior respecto a delitos de esta naturaleza ha tomado la decisión de querellarse siempre. Son delitos de extrema gravedad no solo porque afectan a un servicio público, sino porque está en riesgo la vida de las personas”, explicó la autoridad.

A ello, Monsalve agregó que no se puede garantizar que hechos de violencia como la quema de un bus no pueda dejar personas fallecidas. “Afortunadamente hasta el día de hoy no hemos tenido víctimas fatales, pero nadie está en condiciones de garantizar que la quema de un bus no termine con ciudadanos chilenos fallecidos”, sostuvo.

“La impunidad no es un camino para delitos de esa naturaleza. Hoy gracias al trabajo de Carabineros se ha tomado detenida a una persona que es visible cuando lanza una bomba molotov, es un joven de 17 años, entiendo alumno del Instituto Nacional y esperamos que con los registros que hay se puedan tomar detenidos el resto de las personas involucradas”, señaló el subsecretario.

Monsalve también instó al Instituto Nacional a proporcionar la información, aplicar las normas disciplinarias y a denunciar en caso que de la existencia de algún delito.

“Hace dos, tres semanas nos reunimos todas las instituciones públicas incluida la Fiscalía, porque aquí hay un rol del establecimiento educacional, primero de entregar información y de aplicar las normas disciplinarias. Además, en conocimiento de un delito el director debe denunciar”, aseguró el subsecretario del Interior.