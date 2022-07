Una triste noticia para los amantes de los animales. An An, el oso panda gigante macho más longevo de la historia en cautiverio, murió a los 35 años, debido a problemas de salud.

"An An nos ha traído gratos recuerdos con numerosos momentos reconfortantes. Echaremos mucho de menos su inteligencia y su carácter juguetón", dijo Paulo Pong, presidente del parque temático Ocean Park, de Hong Kong, donde se anunció la noticia.

En 199, An An y una hembra panda, llamada Jia Jia, fueron regalados a Hong Kong por China. Jia Jia murió en 2016, a la edad de 38 años, convirtiéndose en la panda hembra más longeva de la historia en cautividad.

De acuerdo a la información, An An sufría de hipertensión arterial, una condición común entre los pandas cuando llegan a una avanzada edad. De hecho, An An estuvo sin ser visto por los visitantes en las últimas tres semanas debido a sus problemas de salud, dejando de comer alimentos sólidos y mostrándose poco activo en los últimos días.

Por lo mismo, durante esta jornada, An An fue sacrificado para evitar su sufrimiento, después de que los veterinarios de Ocean Park y las autoridades gubernamentales consultaran al Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China.

"An An vivió una vida plena que terminó a la respetable edad de 35 años, el equivalente a 105 años en edad humana", señala el comunicado.

Los otros osos panda

En todo caso, los visitantes podrán seguir viendo a estos simpáticos animales pues en 2007, Hong Kong recibió a los pandas Ying Ying (hembra) y Le Le (macho) para celebrar el 10o aniversario de la devolución de la ciudad a China. Según los expertos diplomáticos, el gigante asiático realiza la denominada "diplomacia del panda" en la que los mamíferos que se encuentran exclusivamente en China se conceden a otros países como señal de buena voluntad.