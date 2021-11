Elecciones Chile 2021 | ¿Quiénes no pueden votar? Consulta con tu RUT si estás habilitado

Las elecciones de este domingo en Chile, se realizarán desde las 08:00 am hasta las 18:00 hrs en todo el país con las medidas sanitarias correspondientes, como el uso de mascarilla, uso de alchol gel, entre otros.

Recuerda que debes asistir con lápiz pasta azul además de tu carnet de identidad o pasaporte, documentos que pueden estar vencido desde el 1 de octubre del 2019, para el solo efecto de identificar al elector.

El proceso tiene el objetivo de elegir el cargo de Presidente (a) de la República, Diputados, Consejeros regionales y solo en las regiones con número par se votará por Senadores.

Los candidatos que estarán en la papeleta son Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Franco Parisi, Yasna Provoste, Sebastián Sichel y Eduardo Artés.

Es importante destacar, que los vocales citados en esta ocasión no pueden excusarse por lo tanto en caso de ausentarse deben pagar multas que van desde 2 a 8 UTM (Entre $107 a $427 mil pesos) aproximadamente.

A continuación, te contamos más detalles de los comicios.



¿Quiénes no pueden votar? Consulta con tu RUT si estás habilitado para sufragar

El Servel habilitó el sitio web Consulta.servel.cl, en donde debes ingresar con tu RUT sin puntos pero con guión y podrás ver si estas habilitado para sufragar.

No pueden votar las personas que no están habiltadas para sufragar y quienes no tengan el carnet de identidad o pasaporte, ya que son los documentos válidos para identificar al elector.

No se podrá sufragar con el comprobante de la cédula de identidad en trámite del Registro Civil. Recuerda que el voto es voluntario según el artículo 15 de la Constitución Política de Chile.