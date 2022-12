Por unanimidad se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley de reajuste del sector público, luego de una negociación entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público. Además del alza salarial y el monto de beneficios, se incluye un importante cambio al Plan de Incentivo al Retiro.

¿Qué cambios tiene el Plan de Incentivo al Retiro?

El proyecto también regula aspectos como los Planes de Incentivo al Retiro. En concreto, propone extender el plazo de postulación a las leyes de incentivo al retiro para las personas que al 1 de enero de 2023 tengan 70 o más años y cumplan los otros requisitos que regulan esos incentivos.

Adicionalmente, se establece un beneficio para funcionarios municipales y trabajadores de cementerios municipales que postularon en 2021 al incentivo al retiro del sector municipal, pero que quedaron en el listado con derecho preferente, podrán acceder anticipadamente al cupo respectivo en caso de padecer enfermedades terminales o Alzheimer.

Igualmente, se prorroga hasta el 31 de mayo de 2023 el plazo para solicitar el Bono Post Laboral dirigido a los exfuncionarios que, cumpliendo los requisitos, no presentaron la solicitud de dicho bono o que habiéndolo solicitado no accedieron a él hubiesen accedido por motivos no imputables a ellos.