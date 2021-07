Pronóstico del Tiempo | ¿Cómo estará el tiempo mañana y lloverá en Santiago?

Los últimos días en Santiago se han caracterizado por ser más fríos de lo que la ciudad había acostumbrado. Y pese a que el sol sale de vez en cuando, las bajas temperaturas están predominando.

Pero esto no es novedad, puesto que el invierno comenzó oficialmente el pasado domingo 20 de junio, estación que se extenderá hasta septiembre. No obstante, con el cambio climático es difícil predecir con mayor seguridad el estado del clima en días particulares.

Considerando que a partir de mañana toda la Región Metropolitana dejará la fase 1 de Cuarentena y que esto significa poder trasladarse sin restricciones, es importante conocer las predicciones de los expertos en meteorología, para saber qué tan abrigado debes salir a la calle y si es necesario preparar el paraguas.

Revisa a continuación el pronóstico para este jueves 8 de julio. Conoce si lloverá en Santiago y cuántos grados se percibirán.



¿Cómo estará el tiempo mañana en Santiago?

Para este jueves 8 de julio no será necesario sacar el paraguas. Según Meteored.cl el día tendrá una máxima de 17°C y una mínima 6°C, con una probabilidad de 0% de precipitaciones. Así que no te preocupes, porque todo indica que el día estará despejado y que no lloverá.

Foto: weather.com

Las temperaturas comenzarán a subir en la mañana, cerca de las 8.00 horas, momento del día en que la sensación térmica estará cercana a los 10°C.

Más tarde, a las 14.00 horas se percibirá el momento de mayor calor del día, con una sensación térmica de 17°C.

El calor comenzará a desaparecer a eso de las 17.00 horas, así que si tienes pensado salir en la tarde, no es mala idea preparar una prenda que te abrigue. La sensación térmica esperada es de 14°C.

Y en la noche, a las 20.00 horas, definitivamente el termómetro marcará una de las temperaturas más bajas, con tan solo 10°C.