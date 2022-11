El 1 de noviembre es el Día Mundial del Veganismo. ¿De qué se trata esta corriente? Según la web www.diamundialveganismo.org/ "es un estilo de vida basado en respetar a los animales. Es considerar que los animales merecen ser respetados, no participar de su explotación y luchar para acabar con prácticas que hacen que sufran y mueran por nuestros intereses. La carne, los huevos, los lácteos, las pieles… todos estos productos implican que se críen, exploten y maten animales, aunque no lo veamos a diario".

En Reino Unido, en 1944, se acuña por primera vez la palabra «vegan» (vegano/a) para distinguir entre no comer carne (vegetarianismo) y no utilizar ningún producto de origen animal (veganismo).

Luego se fundó la Vegan Society, la que en 1994 estableció el día 1 de noviembre como Día Mundial del Veganismo, esto como fecha aproximada a cuando se originó la palabra «vegan».

A propósito de este festejo, HappyCow, la aplicación para descubrir comida vegana, y Veganuary, organización global que promueve el veganismo, realizaron un estudio para conocer los países y ciudades que ofrecen más alternativas veganas en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, México y Venezuela.

La oferta vegana en Chile

Los países con más opciones veganas son Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, listado que se repite cuando se pregunta por restoranes 100% veganos.

Y Santiago es la cuarta ciudad con más opciones de este tipo en América Latina, detrás de Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México.

Ante la pregunta de los países con más tiendas veganas especializadas, Brasil lidera con 72; México suma 71; y Chile es top 3, con 66.

En cuanto a las ciudades chilenas con más opciones veganas, las cinco primeras son Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Valdivia y Concepción, encontrando, en orden númerico, restoranes, tiendas saludables, tiendas veganas, panaderías-pastelerías y heladerías.

De todas maneras, el estudio asegura que, pese a que la oferta vegana o con opción se concentra principalmente en la zona centro y sur del país, las ciudades más vegan friendly son La Serena, Iquique y Antofagasta.