Destruyen antenas telefónicas en Bolivia pensando que son 5G

El 5G se ha ganado muchos detractores en el mundo, quienes piensan que a través de esta tecnología se transmite el coronavirus.

Ha llegado a tanto la creencia que se han cometido actos delictuales en contra de la tecnología 5G, como ocurrió en Perú la semana pasada o ahora en Bolivia, donde desconocidos destruyeron antenas telefónicas por el temor al contagio.

Lo dramático de esto, es que Bolivia no cuenta con tecnología 5G, por lo que las antenas destruidas son simples antenas telefónicas que terminaron afectando el servicio de las personas.

Esto fue confirmado por Iván Arias, ministro de Obras Públicas de Bolivia, quien aclaró que esta tecnología aún no se ha implementado en el país. "No hay antenas 5G en Bolivia, no hay ni una", afirmó la autoridad.

En total fueron 4 torres de comunicación las destruidas, lo que afecta directamente a la población, quienes pierden su forma de comunicación en medio de una pandemia. "Lo único que están haciendo es un acto criminal que está poniendo en zozobra a la gente y perjudicando sus tareas", afirmó Arias.