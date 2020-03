Desesperado: hombre rompe la cuarentena por coronavirus y sale a la calle disfrazado de perro

España es uno de los países que más se ha visto afectado con la llegada del coronavirus. Los registros en las últimas horas muentras que ya son 39.763 los contagiados y 2.696 quienes han perdido la vida producto de la pandemia.

La situación ha obligado a las autoridades a tomar una serie de medidas para evitar la propagación del Covid-19, donde destacan la cuarentena total que se ha alargado en dos semanas más. Esto tiene afectada también a la población, que busca formas de pasar el tiempo en el encierro.

Pero no todos lo aguantan. En las últimas horas, una particular imagen muestra a un hombre recorriendo las calles de Toledo y que no encontró nada mejor que disfrazarse de perro para que nadie lo reconociera.

Toledo, barrio del Polígono.



Hay paseando un perro un poco raro... pic.twitter.com/9sSeDbcwwE — EL TALAVERANO (@Talaverano78) March 22, 2020

Más allá de lo cómico de la situación, no deja de ser importante el impacto que ha tenido el coronavirus en dicho país. Los hospitales siguen colapsados mientras se intenta detener una de las pandemias más letales de su historia.