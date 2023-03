¿Alcanzan a votar el proyecto? Este día se cambia la hora en Chile si no logran a cambiar la ley

Desde hace largas semanas se viene criticando el próximo cambio de hora en Chile que dará inicio al horario de invierno. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para que el presidente Gabriel Boric cancele este cambio y mantenga la hora actual.

Sin embargo, este proyecto de ley no tiene un efecto real, ya que funciona simplemente como una medida de presión para que el presidente de la república considere tomar una decisión que por ley solamente le corresponde a él. No obstante, hasta ahora desde La Moneda no han informado ninguna modificación, por lo que el cambio de hora iría.

¿Cuándo será el cambio de hora si es que no lo cancelan?

El cambio de hora en Chile en que el que se acabará el horario de verano será la noche del próximo sábado 1 de abril.

¿Se deberán adelantar o retroceder los relojes?

En este cambio de hora se deberán retroceder los relojes en 60 minutos, esto quiere decir que cuando vayan a ser las 00:00 horas del domingo 2 de abril pasarán a ser las 23:00 horas del sábado 1 de abril.

Esto implicará que tengamos una hora más durante ese día, ya que el periodo entre las 23:00 y las 00:00 horas se vivirá dos veces, por lo que se podría decir que será una noche más larga de lo acostumbrado.

Aunque inmediatamente a la mañana siguiente notaremos que amanece una hora más temprano, y a la vez se empezará a hacer de noche mucho antes de lo acostumbrado.

¿Se cambia la hora en todo Chile?

El cambio de hora del próximo 1 de abril será para todo el territorio nacional, con excepción de la de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Esta es la única zona del país que siempre tiene el mismo horario debido a su particular geografía que le hace tener pocas horas de luz al día. En este momento, la Región de Magallanes mantiene el mismo horario que todo Chile, pero a partir del 1 de abril tendrá una hora más.

Cabe recordar que todas las otras regiones de Chile continental e incluso la Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández sí van a cambiar su horario.

¿Cuál es la hora oficial actual en Chile?

Si deseas saber cuál es hora actual en vivo en Chile en cada región y zona del país puedes ingresar al sitio web de la Armada AQUÍ.