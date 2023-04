Durante la jornada de este martes 18 de abril se inició la discusión de un posible sexto retiro de fondo de pensiones tras cumplirse un año del rechazo del entonces quinto retiro de fondos de las AFP.

Anuncian la fecha en que se discutirá el sexto retiro

De acuerdo a lo adelantado por el diputado Raúl Leiva y que consignó Meganoticias, durante este martes la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará la conversación de los seis proyectos que tienen como fin la aprobación de un sexto retiro de las AFP.

Sin embargo, la tramitación no será corta, por ende, se espera que las medidas se fusiones y se voten luego de la elección de consejeros constitucionales, es decir, para después del domingo 7 de mayo.

El Gobierno en contra

Durante esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió acerca de la propuesta de nuevo retiro de fondos de pensiones y sostuvo que, “En un momento en el que hemos logrado comenzar a reducir la inflación, creo que la peor noticia que lo podríamos dar a las chilenas y chilenos es una nueva oleada de inflación alimentada por un nuevo retiro de fondo de pensiones”.

¿De qué se trata este nuevo retiro?

En caso de aprobarse, el diputado de RN, Eduardo Durán, explicó que, “Será por 1 millón".

"Aunque el Gobierno no está de acuerdo, yo lo hago con la convicción que será de ayuda para la clase media y que además no provocaría efectos inflacionarios, como sí ocurriría con retiros mayores. Creo que hoy la gente de medianos ingresos no está recibiendo ningún tipo de ayuda”, agregó el parlamentario.

¿Qué se debe esperar?

Mayo es un mes un tanto complicado debido al receso por la elección de consejeros constitucionales. Se espera que finalizando el 7 de mayo se determine que sucederá con el posible nuevo retiro de las AFP.