La Pensión Garantizada Universal (PGU) se implementó para reemplazar los beneficios de vejez del Pilar Solidario, cuyo pago mensual está a cargo del Instituto de Previsión Social. Con la intención de mejorar las pensiones este año se volverá a reajustar el monto para los pensionados. Conoce a continuación el nuevo monto que comenzarán a recibir los beneficiarios de la PGU.

¿Cuál será el monto de la Pensión Garantizada Universal desde febrero?

Desde el mes de febrero el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal será de $206.173 mensuales. Este aumento corresponde al reajuste anual que se le realiza a los beneficios estatales.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la PGU?

Para realizar la solicitud debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más de edad.

No integren el 10% más rico de la población de 65 años o más.

Acrediten residencia en el territorio de la República de Chile en estos dos casos: Primero en un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Y en un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de PGU.

Cuenten con una pensión base menor a $1.048.200 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de PGU.

¿Debo estar pensionado para recibir la PGU?

No, ya que no es un requisito estar pensionado o pensionada, pero sí debes tener 65 años o más, ya sea hombre o mujer. Además, las personas que accedan a la PGU no la perderán si reciben remuneraciones y, al mismo tiempo, mantienen todos los requisitos legales para el beneficio.

Solo se debe considerar que, si el monto de las remuneraciones es muy alto, esto podría incidir en mantener el requisito de no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, revisión que el IPS efectuará cada tres años.