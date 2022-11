Las acreencias bancarias son dineros, ya sean depósitos o captaciones, que no hayan tenido movimientos o no han sido cobrados en un plazo de dos años, esto ya sea por desconocimiento u olvido. Es por está razón que todos los años se publica el listado de las personas que no han cobrado estos montos, mientras que los dineros permanecen en custodia de los bancos a la espera de que los titulares de los montos retiren los dineros.

¿Cómo saber si tengo acreencias bancarias?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) indicó que se actualizaron las acreencias bancarias en los bancos, instituciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito, esto mediante un nuevo archivo normativo para el envío de información sobre acreencias bancarias sujetas a caducidad.

Para revisar si cuentas con dinero por cobrar puedes acceder al buscador de acreencias bancarias AQUÍ ingresando con tu nombre completo o el de la empresa.

Es importante mencionar que todos los años, durante el 31 de enero, los bancos confeccionan una lista con acreencias que hayan cumplido dos años sin movimiento durante el curso del año anterior, esto debido a que si no son cobrados luego de tres años desde que las instituciones confeccionaron sus listas las instituciones deberán entregar los recursos al Fisco.

Es por esta razón que adicionalmente se realiza una publicación de la lista de personas que no han cobrado estos dineros en el Diario Oficial, siempre que el monto sea superior a 5 UF. En el caso de las acreencias menores a ese valor, entre 1 a 5 UF estás se deben consultar directamente en cada banco.

Es importante destacar que la regla de caducidad no aplica para depósitos y captaciones a plazo indefinido o con cláusula de renovación automática, boletas o depósitos de garantía, sumas recibidas por cheques viajeros y en los casos donde exista retención, prenda o embargo sobre los dineros correspondientes.