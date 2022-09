El senador Francisco Chahuán, presidente de RN, acusó de “pauteo” a las ministras del Interior Carolina Tohá y la vocera Camila Vallejo, en la discusión por una nueva constitución y apuntó a rebajar la participación de partidos en las mesas de negociaciones.

Según el senador, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, "no ha sido parte del problema" en medio de las conversaciones, apuntando directamente a las titulares del Interior y la vocería de Gobierno por un supuesto “pauteo”.

"Nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso de avanzar en una nueva y buena Constitución. Lo que nosotros hemos dicho es que no nos vamos a dejar pautear en los tiempos, plazos, ni tampoco nos vamos a hacer los desentendido respecto de las faltas de las formas y de asumir que hay acuerdos cuando no los hay", señaló.

Chahuán también acusó al Gobierno de buscar protagonismo en el proceso. "El exceso de entusiasmo o la búsqueda de protagonismo sin fondo, son sin lugar a dudas la señal en la cual nosotros nos vamos a tomar los tiempos necesarios, porque el país requiere que actuemos sin improvisaciones", precisó Chahuán.

Por ello, según el senador, la tarea de Chile Vamos pasa por "no dejarse pautear en los tiempos por La Moneda, donde la ministra del Interior señalaba que 'quería bailar cueca con un acuerdo' sobre la materia, segundo una ministra como Camila Vallejo que celebraba un acuerdo que no se había producido. Y tercero, con un Gobierno que decía que iba a acompañar, pero no va a pautear".

En la misma línea, el presidente de RN comentó que "no tenemos problemas con acompañamiento si no es pauteo, y el pauteo está dirigido a dos ministras en específico que son la ministra de Interior y Secretaría General de Gobierno".

Una propuesta para el viernes

Los tres partidos de Chile Vamos (RN, UDI y Evopoli) se bajaron de la mesa de negociaciones que se iba a retomar este jueves, con la excusa que “las fuerzas que representan a los partidos que triunfaron el 4 de septiembre tendrían que tomar el protagonismo que se requiere”, por ello declinaron de ser partícipes de la instancia, para elaborar una propuesta propia como partido.

Sobre el mismo punto de “tomar el protagonismo”, Chahuán señaló que el proceso de discusiones no es equilibrado y apuntó a un rebaje de partidos del Apruebo, ya que “teníamos sentados a la mesa 22 partidos políticos con representación en el Parlamento y donde las fuerzas del Rechazo estaban representadas en cinco partidos y en otros 17 eran partidos que se había jugado por el Apruebo".