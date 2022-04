Luego del traspié que tuvo la Ministra de Interior, Izkia Siches, en las últimas jornadas, retomó su agenda y sostuvo una reunión con el gran empresariado, donde se conversó sobre el crecimiento económico y la inversión.

Tras la reunión, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, destacó las medidas anunciadas en el plan económico que el Gobierno presentó este jueves.

Al respecto, Sutil resaltó la ampliación en la cobertura de algunos programas y los proyectos que buscan estabilizar los precios del gas y la parafina.

El representante del gran empresariado señaló que desde la CPC “celebramos el plan de recuperación inclusiva, porque hay muchas medidas que alivian, especialmente a las personas, en materia de estabilidad en los cobros de energía, en este caso combustible, parafina, incluso gas y también porque se amplían programas que son muy importante para las familias”.

Sutil también comentó el duro panorama inflacionario que se vive en Chile y las cifras del IPC que revelaron que el costo de la vida aumentó un 1,9% en marzo en comparación al mes de febrero. En la línea, sostuvo que el escenario es “muy complejo, porque le pega y le da duro a las personas que más necesidades tienen”.

CPC y el quinto retiro

Dentro del análisis, el líder del gran empresariado también tuvo palabras para el debate del quinto retiro, culpando a la medida de recalentar la economía e hizo un llamado al Congreso a mirar “con una mirada global” el problema que causan los retiros de fondos de pensión.

El presidente de la CPC sostuvo que “nosotros nunca hemos estado de acuerdo con los retiros de los fondos de pensiones. Estamos viviendo las consecuencias. Alguien me preguntó por la alta inflación, que no se veía desde los años 80 y eso es fatal. Eso es fruto no solo de lo que está pasando en todos los países del mundo, fruto de la pandemia. En Chile se agravó por el recalentamiento que tuvo la economía fruto de la liquidez por los retiros”, aseveró el empresario.

“Espero que los diputados y senadores miren esto con una mirada global, sobre el impacto que genera a la economía. Espero que todos se ordenen que esto es una mala política pública. Compartimos la preocupación del ministro Marcel”, cerró el representante de la CPC.