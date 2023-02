Conoce qué ocurrirá si el Congreso no aprueba el aumento del monto de Bono Marzo de 120 mil pesos.

El 15 de febrero, es decir la próxima semana, se comienzan a efectuar los primeros pagos del Bono Marzo. No obstante, el pago no incluirá el monto de 120 mil pesos propuesto por el Gobierno, debido a que la iniciativa todavía no ha sido aprobada en el Congreso.

¿Qué pasa si no se aprueba el aumento del Bono Marzo?

Si el aumento del Bono Marzo no se aprueba, el beneficio se seguirá pagando, pero en un monto reducido. Este año la cifra del aporte es de $59.452 por carga familiar o por familia, dependiendo de cada caso.

En el mismo sitio web de bono se indica que “el proyecto de ley, anunciado por el Gobierno, que duplicaría el monto del Aporte Familiar Permanente se encuentra en trámite en el Congreso; de aprobarse, las personas recibirían próximamente un segundo pago extraordinario del beneficio, cuyas fechas se informarán oportunamente”.

Considerando que los parlamentarios están de vacaciones durante todo febrero, habrá que esperar a su regreso en marzo para retomar la discusión. En caso de que se apruebe, se comenzará a pagar la segunda cuota.

¿El pago es por carga o familia?

Personas con Asignación Familiar o Subsidio Familiar: Reciben un monto por carga familiar.

Reciben un monto por carga familiar. Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario: Reciben un monto por familia.

¿Cuáles son los requisitos?

El beneficio se pagará automáticamente a los beneficiarios de alguno de los siguientes aportes a diciembre de 2022:

Subsidio Familiar

Chile Solidario

Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar)

Asignación Familiar o Maternal

¿Cuál es la fecha de pago?

Desde el 15 al 28 de febrero: Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Desde el 1 al 14 de marzo: Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Se paga a quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Desde el 1 al 30 de marzo: Se paga a pensionados del IPS que reciben el pago de su beneficio entre esas fechas.

Se paga a pensionados del IPS que reciben el pago de su beneficio entre esas fechas. Desde el 15 de marzo: Se paga a personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores de empresas privadas o públicas, o pensionados de entidades distintas al IPS.

Como ya se mencionó, si se aprueba el doble monto, la segunda parte del dinero se pagará en una fecha diferente.