Michelle Bachelet ofreció, en esta jornada, su última conferencia de prensa como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En Ginebra (Suiza), la expresidenta soprendió a todos cuando reconoció “grandes presiones" tanto para publicar como para desechar la publicación de un informe respecto a China y posibles vulneraciones a los Derechos Humanos.

En abril, Bachelet visitó algunas regiones del gigante asiático, donde conviven etnias como uigures, han, kazajos, tibetanos y hui, entre otros, y en donde se violarían los DD.HH.

“¿Si he estado bajo presión?", se preguntó la exmandataria. "Siempre hemos estado bajo presión desde varios lados, por todas partes y en todas las situaciones, diría yo. Estuve sometida a grandes presiones para publicar o no publicar (el informe), pero no son estas presiones las que harán que lo publique o que renuncie a su publicación“, explicó.

En todo caso, Bachelet fue enfática al declarar que “las presiones no definirán cómo serán las cosas. (En el informe) hay asuntos que son graves y que son analizados a fondo”.

El voto de Bachelet en el Plebiscito

La expresidenta también habló del Plebiscito de Salida por la Nueva Constitución. Y reiteró, tal como dijo en julio pasado, que “voy a votar el 4 de septiembre aquí, en Ginebra, y aprobaré, votaré Apruebo a la nueva Constitución, porque creo que eso significará avances en la situación de mi país”.